Italien sagt Algarve-Cup-Finale ab

Aufgrund des Rückzugs der italienischen Mannschaft fällt das für Mittwochabend geplante Finale des Algarve Cups zwischen Deutschland und Italien aus. Der italienische Verband erklärte, dass die frühere Abreise der Spielerinnen aufgrund der verschärften Einreisebedingungen Italiens wegen der Ausbreitung des Coronavirus notwendig geworden sei.

Martina Voss-Tecklenburg erklärt: "Wir hätten gerne das Finale gespielt, akzeptieren aber selbstverständlich die Entscheidung der Italienerinnen. Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten und müssen alle zusammenstehen, um diese schwierige Phase zu bewältigen."

Nach der Absage des Finales wird die DFB-Auswahl am Mittwoch eine Trainingseinheit absolvieren und wie geplant einen Tag später abreisen. Nur die Spielerinnen, die am Wochenende in ihren Vereinen im Einsatz sind, treten bereits am Mittwoch die Heimreise an. Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat keinen Spieltag am Wochenende.