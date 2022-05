Italien-Quiz in der Fan-Club-App

Am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) startet unser DFB-Team in Bologna in die dritte Saison der UEFA Nations League. Im Stadio Renato Dall’Ara trifft unsere Nationalmannschaft bereits zum 36. Mal auf Italien. Im neuen Quiz in der Fan Club-App warten zehn knifflige Fragen zum Traditionsduell auf euch.

Im Quiz gilt es alle Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten zu beantworten. Seid ihr euch mal nicht sicher, helfen wir mit drei Jokern aus. Aber nicht zu lange zögern, denn nach 15 Sekunden muss eure Antwort eingeloggt sein. Je schneller ihr seid, desto mehr Punkte bekommt ihr für eure richtige Antwort. Euren erspielten Highscore könnt ihr im Ranking mit anderen Fans vergleichen.

Die Fan-Club-App könnt ihr kostenlos herunterladen. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.

[jh]