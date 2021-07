Italien nach Elfmeterschießen im Finale

Italien steht zum vierten Mal nach 1968, 2000 und 2012 in einem EM-Finale. Die "Squadra Azzurra" setzte sich im Halbfinale im Londoner Wembleystadion 4:2 im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. Nach Verlängerung hatten sich die beiden Kontrahenten 1:1 (1:1, 0:0) getrennt.

Im Endspiel treffen die Italiener am Sonntag (ab 21 Uhr, live im ZDF und auf MagentaTV) an gleicher Stelle auf den Sieger des zweiten Semifinales zwischen England und Dänemark (Mittwoch, ab 21 Uhr, live in der ARD und auf MagentaTV).

Den entscheidenden Strafstoß verwandelte Jorginho, zuvor hatte Alvaro Morata für Spanien verschossen. In der regulären Spielzeit hatte Federico Chiesa zunächst Italien in Führung geschossen (60.), die Morata spät (80.) ausgleichen konnte.