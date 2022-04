Italien ist EM-Gegner der deutschen U 17

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der EURO 2022 in Israel (16. Mai bis 1. Juni) neben Gastgeber Israel und Luxemburg auch auf Italien. Der italienische Nachwuchs löste nach Siegen gegen Polen (1:0), den Kosovo (1:0) und die Ukraine (3:1) in seiner Qualifikationsgruppe 6 das EM-Ticket. Die Auslosung der EM-Vorrunde wurde bereits am 6. April durchgeführt.

Laut vorläufigem Spielplan der UEFA treffen die deutschen U 17-Junioren somit am 16. Mai (ab 16.30 Uhr) im ersten Spiel des Turniers im Ness Ziona Stadium in Nes Ziona auf Italien. Die Partie gegen Luxemburg wird am 19. Mai (ab 16.30 Uhr) im Haberfeld Stadium in Rischon LeZion ausgetragen, das letzte Gruppenspiel gegen Israel findet am 22. Mai (ab 19 Uhr) im Lod Municipal Stadium in Lod statt.

Auch Polen qualifiziert

Auch die polnische U 17-Auswahl qualifizierte sich heute für die Endrunde der Europameisterschaft. Mit sechs Punkten und 5:4 Toren gehört Polen zu den sieben besten Gruppenzweiten der Eliterunde und wird daher in Gruppe B auf Frankreich, die Niederlande und Bulgarien treffen. Die ungarischen U 17-Junioren, die sich bis heute noch Hoffnungen auf die Qualifikation machen durften, reisen als schwächster Gruppenzweiter nicht nach Israel.

Die jeweils beiden erstplatzierten Teams der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die Viertelfinalspiele, die am 25. und 26. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalduelle am 29. Mai und das Endspiel am 1. Juni finden jeweils im Netanja-Stadion in Netanja statt.

Die Gruppenübersicht

Gruppe A: Israel, Deutschland, Italien, Luxemburg

Gruppe B: Frankreich, Niederlande, Bulgarien, Polen

Gruppe C: Serbien, Spanien, Türkei, Belgien

Gruppe D: Dänemark, Portugal, Schottland, Schweden

[dfb]