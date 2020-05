Italien gewinnt UEFA eEURO 2020

Die italienische eFootball-Nationalmannschaft hat die UEFA eEURO 2020 gewonnen. Die Italiener setzten sich bei dem erstmals durchgeführten Turnier im Finale mit 3:1 gegen Serbien durch.

Die virtuelle Europameisterschaft fand aufgrund der Corona-Krise online und nicht wie geplant in London statt. Die deutsche Auswahl war bereits am Samstag nach einer Niederlage im Entscheidungsspiel gegen Rumänien in der Gruppenphase ausgeschieden.

[dfb]