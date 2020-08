IT-Standort Hannover zieht in die neue Zentrale nach Frankfurt

Der DFB wird effizienter und setzt seine Modernisierung fort. Neben einem klaren Bekenntnis zum Thema Digitalisierung gibt es auch räumliche Veränderungen beim Verband: "Alles und alle unter einem Dach" lautet das erklärte Ziel. Daher werden alle Aufgaben und Themen der IT und der Digitalisierung zukünftig als Teil der DFB GmbH in Frankfurt am Main gebündelt.

Der bisherige IT-Standort in Hannover wird in diesem Zuge zum Jahreswechsel 2021/22 ins Herz des DFB nach Frankfurt am Main umziehen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, in gleicher Rolle und Funktion nach Frankfurt zu wechseln. "Mit einem Vorlauf von fast anderthalb Jahren ermöglichen wir allen Beteiligten eine langfristige und verlässliche Planung. Wir legen Wert auf die Expertise unserer erfahrenen Fachkräfte und tun zudem in der Folge alles, um den Ortswechsel der Kolleginnen und Kollegen so angenehm und bequem wie möglich zu gestalten", sagt Dr. Frank Biendara, IT- und Digitalgeschäftsführer der DFB GmbH.

Gemeinsame digitale Zukunft unter einem Dach

Um künftig noch schlagkräftiger und effizienter arbeiten zu können, sind Digitalkompetenz und die IT integrale Faktoren: "Den Anforderungen der Digitalisierung mit zahlreichen Herausforderungen für den DFB – vom engeren Kundenkontakt, über Künstliche Intelligenz bis zur Datensicherheit – können wir nur mit einem modernen Digitalkonzept begegnen", sagt DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius. "Ich freue mich auf die gemeinsame digitale Zukunft mit unseren erfahrenen IT-Expertinnen und -Experten aus Hannover und Frankfurt unter einem Dach in unserer neuen Zentrale."

Auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad schafft sich der DFB derzeit eine neue Heimat. In der neuen DFB-Zentrale werden alle Fachbereiche gebündelt, von der Eliteförderung bis hin zum Service für die Regional- und Landesverbände. Gegenseitiger Austausch, Inspiration und ein Gemeinschaftserlebnis sollen dabei künftig noch stärker im Mittelpunkt stehen.