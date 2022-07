Israel Suero Fernandez: "Wir müssen ein großartiges Spiel machen“

Israel Suero Fernandez stammt aus dem Nachwuchs von Real Madrid. Nun stieg er mit der SV Elversberg in die 3. Liga auf und trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bayer Leverkusen (Samstag, 30. Juli, 15.30 Uhr). Im DFB.de-Interview spricht der 28-Jährige mit Mitarbeiter Oliver Jensen über das Duell mit dem Bundesligisten, seine bisherigen Pokalspiele und seine Zeit bei Real Madrid.

DFB.de: Herr Suero Fernandez, mit Bayer Leverkusen haben Sie im DFB-Pokal einen Gegner abbekommen, der kommende Saison in der Champions League spielt. Freuen Sie sich über solch einen starken Gegner oder hätten Sie sich eine einfachere Aufgabe gewünscht?

Israel Suero Fernandez: Ich bin glücklich mit dem Gegner. Es ist immer schön, im DFB-Pokal zu spielen. Und wenn es gegen große Teams geht, ist es umso besser.

DFB.de: Gibt es bestimmte Spieler von Bayer Leverkusen, auf die Sie sich besonders freuen?

Suero Fernandez: Auf einen bestimmten Spieler freue ich mich nicht, Leverkusen ist allgemein ein großartiges Team mit vielen super Spielern. Ich freue mich, gegen diese Mannschaft zu spielen.

DFB.de: Wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass Ihnen gegen Bayer Leverkusen eine Sensation gelingt und Sie das Spiel gewinnen?

Suero Fernandez: Der Pokal hat seine eigenen Regeln, es können viele Dinge passieren. Wir müssen gut vorbereitet sein und einfach ein großartiges Spiel machen.

DFB.de: Vor zwei Jahren haben Sie schon einmal im DFB-Pokal für eine Sensation gesorgt und den FC St. Pauli mit 4:2 besiegt. Was war damals der Grund für den Sieg?

Suero Fernandez: Es war damals fast ein perfektes Spiel von uns. Wir haben auf allen Positionen konzentriert und konsequent gespielt und haben die Chancen, die wir hatten und machen mussten, auch genutzt. Deshalb haben wir das Spiel gewonnen.

DFB.de: Auch im vergangenen Jahr haben Sie gegen Mainz 05 ein starkes Spiel abgeliefert und erst im Elfmeterschießen verloren. Welche Erinnerungen haben Sie an das Spiel?

Suero Fernandez: Es ist keine Schande, gegen Mainz 05 zu verlieren. Aber wir waren sehr nah dran weiterzukommen, deshalb war ich schon ein bisschen enttäuscht. Trotzdem haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, mit dem wir zufrieden waren. Im Elfmeterschießen kann einfach alles passieren, es ist wie eine Lotterie. Ich behalte dieses Spiel definitiv in Erinnerung.

DFB.de: Die SV Elversberg blickt ohnehin auf eine erfolgreiche Saison zurück, wurde Meister in der Regionalliga Südwest und ist dadurch in die 3. Liga aufgestiegen. Was macht diese Mannschaft so stark?

Suero Fernandez: Es war eine sehr gute Saison, wir haben alle Ziele erreicht und das, weil wir sehr gute Spieler auf allen Positionen und somit keinen Leistungsabfall in unseren Reihen hatten. Der Schlüsselpunkt für unseren Erfolg war aber, dass wir eine Familie sind, nicht nur die Spieler untereinander, auch der komplette Trainerstab. Das hilft uns sehr, Spiele zu gewinnen!

DFB.de: Mit welchen Zielen blicken Sie der Saison in der 3. Liga entgegen? Geht es hauptsächlich darum, den Abstieg zu verhindern?​

Suero Fernandez: Das Saisonziel ist es, zu 100 Prozent zu konkurrieren und mitzuhalten. Ich glaube, das werden wir schaffen, denn wir haben eine sehr gute Mannschaft, um in der 3. Liga mitzuspielen.

DFB.de: Sprechen wir noch einmal über Ihre Person: Sie waren als Jugendspieler von 2001 bis 2008 in der Nachwuchsabteilung von Real Madrid. Wie kam es dazu?

Suero Fernandez: Ich war erst in einem Team aus meiner Nachbarschaft und habe bei einem Turnier mitgemacht, an dem auch Real Madrid und Atlético Madrid teilgenommen hatten. In diesem Turnier habe ich gegen Real Madrid gespielt, die Real-Scouts haben mich gesehen und der Verein hat mich dann später verpflichtet.

DFB.de: Haben Sie als Jugendlicher daran geglaubt, eines Tages Profi bei Real Madrid zu werden?

Suero Fernandez: Ja, natürlich träumt jeder kleine Junge, der bei Real Madrid spielt, davon, eines Tages in der ersten Mannschaft zu spielen.

DFB.de: Haben Sie mit Spielern zusammengespielt, die später für die Profis von Real Madrid gespielt haben?

Suero Fernandez: Ja, klar. Ich habe mit vielen Spielern zusammengespielt, zum Beispiel mit Marcos Llorente, Diego Llorente, Gonzalo Melero, Raúl de Tomas und Saul Niguez.

DFB.de: Im Jahre 2008 haben Sie Real Madrid wieder verlassen. Was war der Grund dafür?

Suero Fernandez: Ich hatte ein Wachstumsproblem und war in der körperlichen Entwicklung damals, als ich zur Jugendmannschaft ging, drei Jahre hinter den anderen. Der Verein hat mir mitgeteilt, dass ich körperlich nicht konkurrieren könne, deshalb habe ich Real Madrid wieder verlassen.

DFB.de: Wie kam es dazu, dass Sie im Sommer 2017 nach Deutschland, damals zu CSC 03 Kassel, gewechselt sind?

Suero Fernandez: Ein alter Freund hat mich gefragt, ob ich nach Deutschland gehen möchte, um dort Fußball zu spielen. Ich habe mich dafür entschieden und so begann hier alles bei CSC 03 Kassel.

DFB.de: Fiel es Ihnen schwer, sich an den deutschen Fußball und das Leben in Deutschland zu gewöhnen?

Suero Fernandez: Ja, der Fußball hier ist ganz anders, viel körperlicher, aber gut. Gottseidank hatte ich sehr gute Trainer, die mir sehr viel geholfen haben und so war es einfacher als erwartet, sich an den Fußball anzupassen.

DFB.de: Nun spielen Sie in der 3. Liga und im DFB-Pokal. Welche Ziele haben Sie als Fußballspieler noch?

Suero Fernandez: Ich werde weiterhin versuchen, mein bestes Level zu erreichen, und immer 100 Prozent geben. Dann hoffe ich, dass in Zukunft weiter gute Dinge passieren.

