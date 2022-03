Israel-Spiel: Zelt, Bus, Pins und Spenden für die Ukraine

Zum Start ins WM-Jahr treffen sich die Fans unserer Nationalmannschaft am 26. März in Sinsheim zum Länderspiel gegen Israel. Der Fan Club Nationalmannschaft wird mit seinem Zelt, Bus und einer breit aufgestellten Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine vor Ort sein.

Das Fan-Club-Zelt steht am Spieltag vor der Prezero-Arena auf Parkplatz VIP1 und ist ab 18 Uhr unter 3G-Bestimmungen geöffnet. Unser Gründungspartner Coca-Cola spendiert allen Gästen im Zelt verschiedene Freigetränke so lange der Vorrat reicht. Das Essen wird vergünstigt angeboten. In der Coca-Cola-Gaming-Ecke kann am Tischkicker oder an der PlayStation schon mal die Begegnung am Abend geprobt werden.

Am und im Fan-Club-Zelt gibt es die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende zugunsten des Nothilfefonds Ukraine der DFB-Stiftung Egidius Braun. Die Einnahmen werden ohne jeden Abzug an die bedürftigen Menschen in der Ukraine weitergegeben beziehungsweise für entsprechende Hilfsprojekte eingesetzt.

Sammlung von Sachspenden für die Ukraine

Am Fan-Club-Zelt sowie am Technik Museum Sinsheim auf Parkplatz P2 (Zufahrt über Eberhard-Layher-Straße) können ab 18 Uhr Sachspenden für die Ukraine abgegeben werden. Sie werden vom Verleger Winfried Rothermel im Namen der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Heidelberg (DUG) entgegengenommen und direkt nach Kiew transportiert. Benötigt werden ausschließlich Artikel wie warme Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Hygieneprodukte wie Windeln oder Desinfektionsmittel, haltbare Nahrungsmittel wie Nudeln, Nüsse, Rosinen oder Energieriegel.

Direkt neben dem Zelt parkt der Fan-Club-Bus. Dort könnt ihr kostenlose Give-Aways und Deutschland-Fahnen erstehen. Ab 19 Uhr startet eine Verlosung, bei dem es eine Hoodie unserer Nationalmannschaft zu gewinnen gibt.

[jh]