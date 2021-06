Irina Kummert neu an der Spitze der DFB-Ethikkommission

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Irina Kummert, die Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft, zur neuen Vorsitzenden der Ethikkommission des DFB gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Thomas Oppermann an, der am 25. Oktober 2020 gestorben ist. Oppermann hatte die Ethikkommission seit seiner Wahl zum Vorsitzenden auf dem DFB-Bundestag 2019 geleitet.

Das DFB-Präsidium hatte vor der Wahl alle Mitglieder der Kommission zu deren Bereitschaft, den Vorsitz der Kommission bis zum DFB-Bundestag 2022 zu übernehmen, befragt. Von den gegenwärtig vier Mitgliedern der Kommission bekundeten Bernd Knobloch, Dr. Irina Kummert und Dr. h.c. Nikolaus Schneider gegenüber dem DFB-Präsidium ihr Interesse. In geheimer Abstimmung votierten sieben der zwölf Präsidiumsmitglieder für Frau Dr. Kummert.

Das DFB-Präsidium möchte in seiner nächsten Sitzung die Ethikkommission personell im Wege der Nachberufung wieder vollständig, also mit einer Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern besetzen. Die Ethikkommission wurde gebeten, innerhalb der nächsten zwei Wochen dem DFB-Präsidium Berufungsvorschläge zu unterbreiten.