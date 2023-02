Internationale Transfers: Die wichtigsten Infos für Spieler*innen und Vereine

Umzug, Schüleraustausch oder vielleicht sogar der nächste Karriereschritt – die Gründe für einen internationalen Vereinswechsel sind vielfältig. Das gilt auch für Regeln und Bedingungen, die die FIFA für verschiedenste Fälle festgelegt hat. Im Folgenden finden Sie als Spieler*in oder Vereinsvertreter*in eine kurze Zusammenfassung mit praktischen Weiterleitungen, wo Sie alles zum Thema internationale Transfers, Ausbildungsentschädigung und Solidaritätsmechanismus aus erster Hand erfahren können.

Wo finde ich Hinweise und Regelungen bezüglich internationaler Transfers von Spieler*innen?

Hinweise, Regularien und Statuten hinsichtlich internationaler Transfers finden Sie in der jeweils aktuellen Version auf der Homepage der FIFA im FIFA Reglement bzgl. Status und Transfer von Spieler*innen.

Wo finde ich Hinweise und Regelungen bezüglich Ausbildungsentschädigung und Solidaritätsmechanismus im internationalen Bereich?

Alle Regelungen, aktuelle Bestimmungen und Vorgaben bezüglich der internationalen Ausbildungsentschädigungen und des Solidaritätsmechanismus finden Sie auf der Homepage der FIFA im FIFA Reglement bzgl. Status und Transfer von Spieler*innen (Anhang 4: Ausbildungsentschädigung, Anhang 5: Solidaritätsmechanismus).

Wo finde ich Hinweise und Regelungen hinsichtlich des Transfers ukrainischer Spieler*innen?

Aktuelle Regelungen hinsichtlich des Transfers von Spieler*innen aus der Ukraine finden Sie auf der Homepage der FIFA im FIFA Reglement bzgl. Status und Transfer von Spieler*innen (Anhang 7).

* Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Version des FIFA-Reglements seit Juli 2022 lediglich in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung steht.

Nationale Transfers

Wo finde ich Hinweise und Regelungen bezüglich nationaler Transfers von Spieler*innen?

Die jeweiligen Bestimmungen in Fällen nationaler Transfers von Senior*innen finden Sie auf der DFB-Internetseite "Satzung und Ordnungen" in der DFB-Spielordnung. Die komplementären Regelungen für den Bereich der Junior*innen finden Sie auf der gleichen Seite in der DFB-Jugendordnung.

