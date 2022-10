Interessante Aufgaben für deutsches Duo

Bei der Auslosung der Gruppenphase der Women's Champions League in Nyon haben die beiden Vertreter aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga interessante Aufgaben erwischt. Der Deutsche Meister VfL Wolfsburg trifft in Gruppe B auf Slavia Prag, SKN St. Pölten aus Österreich und AS Rom. Der FC Bayern München bekommt es in Gruppe D mit dem Finalisten aus der Vorsaison, dem FC Barcelona, zu tun. Zudem warten der schwedische Vertreter FC Rosengard und Benfica Lissabon. Eintracht Frankfurt war in der Qualifikation gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden.

Die Gruppenphase startet mit dem ersten Spieltag am 19./20. Oktober, der sechste und letzte Spieltag findet am 21./22. Dezember statt. Die beiden Erstplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich jeweils für das Viertelfinale, das in Hin- und Rückspielen am 21./22. bzw. 29./30. März 2023 ausgetragen wird. Die Halbfinals sind für den 22./23. April und den 29./30. April 2023 terminiert. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni 2023 im PSV Stadion in Eindhoven statt.

Gruppe A: FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, K.F.F. Vllaznia

Gruppe B: VfL Wolfsburg, Slavia Prag, St. Pölten, AS Rom

Gruppe C: Olympique Lyon, Arsenal WFC, Juventus Turin, FC Zürich

Gruppe D: FC Barcelona, Bayern München, FC Rosengard, Benfica Lissabon

[dfb]