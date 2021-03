Innovationspartnerschaft: DFB steigt bei OneFootball ein

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die weltweit größte Fußball-Medienplattform OneFootball haben eine umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. Mit dem Ziel, innovative Strategien für die direkte Fan-Kommunikation zu entwickeln, steigt der DFB als Gesellschafter und Content-Partner bei OneFootball ein. Damit steht der DFB ab sofort als einziger Verband in einer Reihe mit zwölf europäischen Top-Vereinen, die ebenfalls am Berliner Medienunternehmen beteiligt sind.

Als Mitglied der neuen Investorengruppe von OneFootball wird sich der DFB in Zukunft turnusmäßig mit Vertretern der Top-Klubs über digitale Trends austauschen, um Fans einfach und kreativ mit DFB-Content zu vernetzen und neue digitale Vermarktungsansätze zu entwickeln. Zu den Gesellschaftern von OneFootball gehören neben dem DFB der FC Bayern München, FC Barcelona, Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, FC Arsenal, FC Chelsea, Manchester City, Olympique Marseille sowie neu auch Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur.

Bierhoff: "OneFootball einer der wichtigsten Plattformen"

Ein zentrales Element der Partnerschaft ist der Beitritt des DFB zum OneFootball Content-Netzwerk im Vorfeld der EURO 2020. Ausgesuchte redaktionelle Inhalte, die der DFB auf seiner Webseite DFB.de veröffentlicht, werden künftig zeitgleich auch auf der OneFootball-Plattform erscheinen. So werden etwa DFB.de-News zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen sowie zum DFB-Pokal automatisch in die personalisierten Home-Streams der OneFootball-User einlaufen.

"Wir freuen uns, den weltweit über 85 Millionen Nutzern von OneFootball künftig direkten Zugriff auf offizielle Inhalte unserer Nationalmannschaften zu ermöglichen", sagt Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB. "Mit der Partnerschaft erreichen wir insbesondere eine junge Generation von Fußballfans, für die sich OneFootball innerhalb kürzester Zeit zu einer der wichtigsten Fußball-Medienplattformen entwickelt hat."

Lanciert wurde die inhaltliche Zusammenarbeit zwischen DFB und OneFootball bereits im Dezember 2020 mit einer Medienpartnerschaft zur internationalen Übertragung des DFB-Pokals. Für Fans in Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden sind ausgewählte Pokal-Begegnungen der Spielzeit 2020/2021 exklusiv und kostenlos auf OneFootball zu sehen.

Blask: "Bieten Partnern Zugang zu junger Zielgruppe"

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH: "Über OneFootball erreichen wir die Fans unserer Nationalmannschaften, des DFB-Pokals und weiterer DFB-Wettbewerbe nun auch auf der weltweit größten Fußball-Contentplattform. Damit machen wir DFB-Inhalte dort erlebbar, wo sich Millionen Fans tagtäglich über Fußball informieren. Zudem bieten wir den Partnern des DFB mit innovativen Vermarktungsmöglichkeiten Zugang zu einer jungen Zielgruppe. Die Beteiligung und Content-Partnerschaft sind somit ein weiterer Baustein für die digitale Transformation des DFB in Richtung Fan-Community."

Lucas von Cranach, CEO und Gründer von OneFootball: "Ich freue mich sehr, den DFB, Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur als neue Gesellschafter von OneFootball willkommen zu heißen. Durch die strategischen Content-Partnerschaften bieten wir den Fans Zugang zu exklusiven Inhalten und bringen sie damit noch näher an ihre Lieblingsteams. 2021 wird für OneFootball ein spannendes Jahr. Wir werden unsere globale Präsenz kontinuierlich ausbauen, neue Partner begrüßen und gleichzeitig unser führendes Angebot an redaktionellen News, Videos und Spieldaten sowie Live- und Behind-The-Scenes-Content weiter stärken."

Über OneFootball:

OneFootball erreicht monatlich mehr als 85 Millionen Fußballfans weltweit und ist somit die beliebteste Fußball-Medienplattform für die neue Generation von Fußballfans. Es ist die einzige App mit einem vollständig personalisierten Home-Stream für Non-Stop-News deines Lieblingsclubs und das einzige Unternehmen, das einzelne Live-Fußballspiele auf Pay-per-View-Basis in der App anbietet. Gemäß dem Motto "Fußball ist mehr als 90 Minuten", betreibt OneFootball einen 24-Stunden-Newsroom, um Fans auf der ganzen Welt rund um die Uhr das vollumfänglichste Content-Angebot zu bieten: von Statistiken und Live-Ergebnissen von mehr als 200 Ligen und Wettbewerben weltweit bis hin zu Breaking News, Highlight Clips, Transfergerüchten und Live-Streaming. Hinzu kommt die native Integration originärer Inhalte von über 300 unabhängigen Content Creators, Klubs, Verbänden, Spielern und Broadcastern aus dem OneFootball Netzwerk, die pro Woche über 25.000 weitere Content-Elemente verfügbar machen. OneFootball ist in zwölf Sprachen verfügbar und ist, basierend auf Millionen von App Store- und Google Play-Bewertungen, die am besten bewertete Sport-App der Welt. Das vor zwölf Jahren gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in London, New York, Mexico-Stadt, Singapur, Kairo, Istanbul und Rio de Janeiro.

Im Dezember 2020 erwarb OneFootball das digitale Medienunternehmen Dugout. Im Zuge der Akquisition wurden die europäischen Klubs FC Arsenal, FC Barcelona, FC Bayern München, FC Chelsea, Juventus, Liverpool FC, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid und Olympique Marseille Gesellschafter bei OneFootball.

[dfb]