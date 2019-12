Innenraumverbot und Geldstrafe für Nürnbergs Trainer Osman Cankaya

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Osman Cankaya, Trainer des Frauen-Regionalligisten 1. FC Nürnberg, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines fortgesetzten unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für die nächsten zwei Pflichtspiele sowie mit 500 Euro Geldstrafe belegt.

In der 73. Minute des DFB-Pokalspiels der Frauen gegen Arminia Bielefeld am 17. November 2019 lief Cankaya nach einem Bielefelder Treffer reklamierend auf das Spielfeld und äußerte sich im Anschluss unsportlich gegenüber der Schiedsrichter-Assistentin. Er wurde in der Folge von Schiedsrichterin Silke Fritz (Abtsgemünd) des Feldes verwiesen. Nach Spielende äußerte sich Cankaya erneut wiederholt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichtergespann.

[dfb]