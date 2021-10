Inklusion: Forschungsumfrage für Fans mit Behinderungen

Der DFB freut sich, den Start der ersten Forschungsumfrage des Erasmus+-Projekts "Good Governance Needs Access and Inclusion" bekannt zu geben. Dieses Projekt ist eine Partnerschaft unter anderem mit den nationalen Verbänden und Ligen in Belgien (KBVB und Pro League) und Frankreich (FFF und LFP) sowie den nationalen Fanverbänden von Menschen mit Behinderung.

Ziel dieser ersten Umfrage unter Fans mit Behinderungen in Belgien, Frankreich und Deutschland ist es, ein umfassendes Verständnis des aktuellen Stands der barrierefreien und inklusiven Dienstleistungen in den Stadien der einzelnen Länder sowie für die verschiedenen Barrieren in diesen Bereichen zu gewinnen. Die Ergebnisse werden die Projektpartner in die Lage versetzen, eine langfristige Strategie zu entwickeln und vorrangige Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs und der Integration in den nationalen Ligen und Wettbewerben in jedem Land zu identifizieren.

Dies ist eine großartige Gelegenheit für Fans mit unterschiedlichen Behinderungen in Belgien, Frankreich und Deutschland, ein direktes Mitspracherecht bei den nationalen Ligen und Wettbewerben ihrer Länder in Bezug auf Barrierefreiheit und Integration zu haben. Alle Erasmus+-Projektpartner ermutigen Fans mit Behinderungen, ihre Erfahrungen bei Spielen im eigenen Land oder in einem der beiden Partnerländer mitzuteilen.