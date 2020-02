Am Wochenende in der Regionalliga und U 19-Bundesliga im Einsatz: Luca Unbehaun

Ingolstadt: U-Nationalspieler Röhl bleibt

U 18-Nationalspieler Merlin Röhl bleibt langfristig beim FC Ingolstadt 04. U 15-Trainer Christian Wimmer wird ab der nächsten Saison die U 19 des VfL Wolfsburg in der A-Junioren-Bundesliga betreuen. Er tritt die Nachfolge von Henning Bürger an, der zur U 23 wechselt. BVB-Torhüter Luca Unbehaun absolvierte eine "Doppelschicht". Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

FC Ingolstadt 04: Der FC Ingolstadt 04 hat mit Merlin Röhl ein Talent aus der eigenen Jugend langfristig an den Verein gebunden. Der Mittelfeldspieler gehört mit zwölf Einsätzen in der Staffel Süd/Südwest zu den Leistungsträgern bei der U 19 der Schanzer. Im Dezember gab der 17-Jährige außerdem gegen Serbien (1:2) sein Debüt für die deutsche U 18-Nationalmannschaft. "Merlin bringt in seinen jungen Jahren bereits enorm viel mit. Physisch, mental und technisch verfügt er über großes Potenzial. Für uns als Nachwuchsabteilung ist das ein tolles Zeichen", so Roland Reichel, Sportlicher Leiter des Leistungszentrums. Der Technische Leiter Florian Zehe ergänzt: "Wir sind sehr froh, ein weiteres vielversprechendes Talent langfristig an uns gebunden zu haben. Auch wenn bei Merlin zunächst die schulische Ausbildung und ein weiteres Jahr in unserer U 19 im Fokus stehen, sind wir fest davon überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird."

FC Bayern München: Der Start in das Pflichtspieljahr 2020 verlief für die U 19 des FC Bayern München mit dem 2:1 in der Staffel Süd/Südwest gegen den 1. FC Kaiserslautern erfolgreich. Für die nächste Aufgabe am Samstag, 15. Februar (ab 11 Uhr), gegen den Meisterschaftskonkurrenten TSG Hoffenheim kann das Trainerduo Danny Schwarz und Martin Demichelis auf einen neuen Spieler zurückgreifen. Kurz vor Transferschluss hatte sich der siebenmalige U 17-Nationalspieler Christopher Scott den Münchnern angeschlossen. In der ersten Saisonhälfte stand der 17-Jährige noch in der Staffel West für Bayer 04 Leverkusen auf dem Feld. Für die Werkself erzielte Scott in neun Partien sieben Treffer. Nicht mehr für den FC Bayern auflaufen wird dagegen Ivan Mihaljevic. Der Innenverteidiger wechselte in die Staffel Nord/Nordost und schloss sich der U 19 von Holstein Kiel an. Der 18-Jährige spielte seit Juli 2018 für den Rekordmeister. Zuvor war er für die U 17 der SpVgg Unterhaching am Ball. Weil die Partie vom 16. Spieltag beim Titelkonkurrenten 1. FSV Mainz 05 auf Samstag, 11. April (ab 11 Uhr), verschoben wurde, bestreitet die U 19 des FC Bayern am Freitag (ab 18.30 Uhr) ein Testspiel gegen den FC Deisenhofen.

VfL Wolfsburg: Henning Bürger wird die U 19 des VfL Wolfsburg in der Staffel Nord/Nordost nur noch bis zum Saisonende betreuen. Der ehemalige Bundesligaprofi (99 Einsätze für den FC Schalke 04, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt) rückt zur neuen Spielzeit zur U 23 der Wölfe auf und tritt beim aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Nord die Nachfolge von Rüdiger Ziehl an. Das gab der VfL bekannt. Nach elf Jahren als Spieler und Trainer der Wolfsburger U 23 will der angehende Fußball-Lehrer Ziehl bald Erfahrungen bei einer ersten Herrenmannschaft sammeln. Für die U 19 wird künftig der aktuelle U 15-Trainer Christian Wimmer verantwortlich sein. Seit 2017 ist der 35-Jährige im Verein und war vor seiner Zeit bei den Wölfen Nachwuchsleiter beim SV Wehen Wiesbaden. Als Spieler war er unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg am Ball.

Dynamo Dresden: Dass die U 19 von Dynamo Dresden in der Staffel Nord/Nordost den siebten Tabellenplatz belegt und das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren erreicht hat, liegt nicht zuletzt am erfolgreichen Sturm. Simon Gollnack erzielte in 15 Partien zwölf Treffer. Für Ransford-Yeboah Königsdörffer stehen nach seinem jüngsten Hattrick beim 5:2 gegen den 1. FC Magdeburg sogar 13 Tore zu Buche. Nun haben beide Angreifer bei den Sachsen Lizenzspieler-Verträge bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Bis zu seinem Wechsel nach Dresden im vergangenen Sommer durchlief Königsdörffer die Nachwuchsmannschaften von Hertha BSC. Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga feierte der Stürmer im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (0:2) sein Profidebüt. Gollnack, der seit 2014 das Dynamo-Trikot trägt, gehörte ebenfalls in Nürnberg erstmals zum Zweitliga-Aufgebot. "Mit Simon und Ransford-Yeboah binden wir zwei vielversprechende Offensivtalente aus dem eigenen Nachwuchs an unseren Verein", so Ralf Minge, Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden. "Beide bringen Talent, viel Ehrgeiz und einen starken Charakter mit, um ihren Weg im Profifußball zu gehen, wenn sie weiter so hart an sich arbeiten."

Borussia Dortmund: Hinter Luca Unbehaun, Torhüter von Borussia Dortmund, liegt ein intensives Wochenende. Der U 19-Nationaltorwart hütete zunächst beim 3:3 der Dortmunder U 23 in der Regionalliga West bei Alemannia Aachen das Tor. Keine 20 Stunden später stand der gebürtige Bochumer, der beim BVB bereits einen Profivertrag besitzt, auch für die U 19 in der Staffel West im Spitzenspiel gegen Tabellenführer 1. FC Köln (2:0) zwischen den Pfosten. "Er strahlt Ruhe aus und verleiht allein schon mit seiner Präsenz der Abwehr Stabilität", erklärt Dortmunds U 19-Trainer Michael Skibbe. Auch am Samstag (ab 11 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach soll Luca Unbehaun zum Einsatz kommen. Insgesamt absolvierte er in dieser Spielzeit bislang fünf Partien für die A-Junioren des BVB.

FC Viktoria Köln: Die Negativserie des Aufsteigers FC Viktoria Köln hielt auch zum Jahresauftakt in der West-Staffel an. Das Team von Trainer und Weltmeister Jürgen Kohler blieb durch das 1:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen auch im sechsten Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg. Nun soll es für die Kölner, die weiterhin nur wegen der im Vergleich zum Wuppertaler SV um vier Treffer schlechteren Tordifferenz einen Abstiegsplatz belegen, im siebten Anlauf am Sonntag (ab 11 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 möglichst mit einem Dreier klappen. "Wir müssen jetzt schauen, dass die Moral aufgebaut wird und wir negative Dinge ausblenden", so Ex-Nationalspieler Kohler. "Wir stehen unter dem Strich, also können wir jetzt nur noch gewinnen. Wir müssen Erfolgserlebnisse schaffen - egal, ob im Training oder im Spiel."

