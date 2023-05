Indische U 17-Nationalmannschaft verbringt einen Tag auf dem DFB-Campus

Die indische U 17-Nationalmannschaft bereitet sich auf die Asienmeisterschaften in Thailand vor und verbrachte den Dienstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Die Mannschaft war die vergangenen Tage zu Gast bei Atlético Madrid und trainierte am Dienstagmittag auf den Plätzen des Campus. Die 32-köpfige Delegation wird 18 Tage in Deutschland bleiben und nach dem Aufenthalt beim DFB den VfB Stuttgart und den FC Augsburg besuchen.

"Der Besuch des indischen U 17-Teams ist ein Zeugnis für die guten Beziehungen zwischen der All India Football Federation und dem DFB", sagte Christina Gassner, DFB-Direktorin für Institutionelle und Politische Beziehungen und Strategie. "Wir wünschen der Mannschaft alles Gute für die Asienmeisterschaft und sind entschlossen, den Austausch mit unseren indischen Freunden konstruktiv fortzusetzen."

Bereits im November 2019 hatten der DFB und die AIFF ein MOU (Memorandum of Understanding) während eines Treffens in Neu-Delhi unterzeichnet, im September 2022 schlossen die DFL und die Indische Superliga eine Kooperationsvereinbarung.