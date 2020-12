Qualifikation ab März: Die Nationalmannschaft spielt um die WM 2022 in Katar

In WM-Qualifikation unter anderem gegen Rumänien und Island

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar als einer von zehn Gruppenköpfen in Gruppe J auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein.

Nur die jeweiligen Gruppensieger lösen direkt eines der 13 europäischen Tickets für die WM-Endrunde. Die zehn Gruppenzweiten und die besten beiden nicht zu diesen Teams zählenden Gruppensieger der jüngsten Nations-League-Runde kämpfen im März 2022 um die drei verbleibenden Plätze. Diese werden in drei Miniturnieren mit Halbfinale und Finale (je eine Partie) vergeben.

Die WM-Qualifikation beginnt im März 2021. Nach der EM im kommenden Sommer geht es im September und Oktober weiter, die letzten Gruppenspiele steigen im November. Die vier Gruppensieger der Nations League A (Italien, Belgien, Frankreich, Spanien) wurden jeweils in eine Fünferstaffel gelost, um im Oktober 2021 die Finalrunde der UEFA Nations League spielen zu können.

[dfb]