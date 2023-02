In letzter Minute: U 16 sichert sich Turniersieg gegen Niederlande

Turniersieg in letzter Minute: Die deutschen U 16-Junioren haben auch ihr drittes Spiel beim UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal gewonnen. Die Auswahl von DFB-Trainer Michael Prus siegte in Vila Real de Santo António mit 2:1 (0:1) gegen den Nachbarn aus den Niederlanden und sicherte sich so den Gesamtsieg.

Prus nahm im Gegensatz zum Portugal-Spiel gleich neun Änderungen vor, nur Tiago Poller und Kilian Sauck durften wieder von Beginn an ran. Vor 350 Zuschauern gingen die Niederländer früh durch Sami Bouhoudane per Handelfmeter (5.) in Führung und konnten diese bis zur Halbzeit halten.

Nach der Pause kam die DFB-Auswahl besser ins Spiel und machte enormen Druck, aber es dauerte bis zur 89. Spielminute, ehe Noah Weißbach von RB Leipzig per Fernschuss zum Ausgleich traf. Kurz darauf erzielte Ken Izekor von Bayer 04 Leverkusen (90 + 2.) den Siegtreffer und sichert somit den Turniersieg. Die Deutschen beendeten das UEFA-Entwicklungsturnier mit acht Zählern als Gruppenerster, während die Niederlande punktlos blieb. Frankreich und Portugal spielen um Platz zwei.

"Wir haben Moral gezeigt"

"Durch den frühen Rückstand war es extrem schwierig heute", sagte Michael Prus. "Die Niederländer haben es uns schwer gemacht, doch wir haben Moral gezeigt und alles versucht, um durchzukommen. Am Ende haben wir uns die beiden Tore verdient. Das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal war ein richtig guter Test mit drei starken Gegnern. Die Jungs konnten international Erfahrung sammeln, wir sind froh über die Teilnahme und stolz auf den Turniersieg."

Nach dem UEFA-Turnier folgen im Frühjahr mit Doppelländerspielen gegen Italien (24. und 27. März) und erneut Frankreich (25. und 28. Mai) die nächsten Maßnahmen.