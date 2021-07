In Gedenken an die Flutopfer: "Team D Fußball" spielt mit Trauerflor

Die deutschen Fußballer werden bei ihrem Olympia-Auftaktspiel am Donnerstag (ab 13.30 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) gegen Brasilien in Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in der Heimat mit Trauerflor auflaufen. Das gab das deutsche Team am Mittwoch bekannt.

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann sagt: "Trotz der rund 9000 Kilometer, die unsere Fußball-Olympiamannschaft aktuell von Deutschland trennen, haben uns die Bilder aus der Heimat erreicht und uns sehr bewegt. Als gesamtes Team trauern wir um die Opfer der Flutkatastrophe und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen."

"Team D Fußball" trifft in Gruppe D noch auf Saudi-Arabien (25. Juli, ab 13.30 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport) und die Elfenbeinküste (28. Juli, ab 10 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport).