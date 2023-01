In Frankreich "den nächsten Schritt machen"

Auf dem Rasen performen wollen die deutschen U 17-Juniorinnen im Februar gleich doppelt: Erst bei den "Performance Days" auf dem Frankfurter DFB-Campus vom 14. bis 19. Februar und im Anschluss beim Länderspiel gegen Frankreich am 21. Februar (ab 16 Uhr) in Poissy unweit von Paris. Für das Auswärtsspiel setzt DFB-Trainerin Sabine Loderer auf zwei Torhüterinnen sowie 20 Feldspielerinnen.

"Mit den Französinnen wartet im letzten Länderspiel vor der zweiten EM-Qualifikationsrunde ein weiterer Topgegner auf uns", sagt Loderer. "Wir wollen in den Trainingseinheiten bis zum Länderspiel an ein, zwei Themen feilen, in denen wir noch Potenziale ausgemacht haben. Das Spiel gegen Frankreich wird die passende Herausforderung sein, um den nächsten Schritt zu machen, bevor wir dann im März nach Portugal zum Qualifikationsturnier reisen."

Lehrgang und Länderspiel dienen zur Vorbereitung auf die zweite EM-Qualifikationsrunde Ende März. In Portugal bekommt es DFB-Auswahl mit Nordmazedonien (23. März), Ungarn (26. März) und den Gastgeberinnen (29. März) zu tun. Die EM-Endrunde steigt im Mai in Estland.

