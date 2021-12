In EM-Qualifikation gegen Tschechien, Schottland und Georgien

Die deutschen U 17-Junioren treffen in der zweiten Qualifikationsrunde zur EURO 2022 in Israel (16. Mai bis 1. Juni) auf Georgien (23. März 2022), Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März). Das ergab die Auslosung am heutigen Mittwoch im schweizerischen Nyon.

DFB-Trainer Marc Meister versteckt seine Vorfreude nicht: "Ich habe bereits kurz nach der Auslosung die ersten Nachrichten von meinen Spielern bekommen. Wir alle freuen uns auf die letzte EM-Qualifikationsrunde und wollen uns natürlich für die Endrunde qualifizieren. Wir werden die nächsten drei Monate, inklusive unsers Wintertrainingslagers in Pinata und des Algarve Cups, nutzen, um uns intensiv auf die drei Gegner vorzubereiten."

Das Austragungsland der Gruppe wird Schottland oder Georgien sein. Die acht Gruppensieger und die sieben besten zweitplatzierten Mannschaften nehmen gemeinsam mit Gastgeber Israel an der Endrunde teil.

Gruppensieg beim Miniturnier

Der deutsche Nachwuchs hatte Ende Oktober beim Miniturnier in Rumänien mit drei Siegen in drei Spielen die zweite Runde erreicht. Gegen San Marino feierte die U 17 einen 11:0-Kantersieg, in der zweiten Begegnung gewann das Meister-Team 5:0 gegen Gastgeber Rumänien und holte sich nach einem Kraftakt gegen Russland den Gruppensieg.

In 2020 und 2021 wurde die U 17-EURO jeweils aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Deutschland holte bislang dreimal den EM-Titel (1984, 1992, 2009).

Erste EM-Qualirunde: Gegen Slowakei, Lettland und Moldau

In der ersten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2023 in Ungarn trifft Deutschland derweil auf die Republik Moldau (19. Oktober), Lettland (22. Oktober) und die Slowakei (25. Oktober). Das Austragungsland steht noch nicht fest.

Die 13 Gruppenersten und -zweiten erreichen die zweite Qualifikationsrunde gemeinsam mit den vier besten Dritten (mit der besten Bilanz gegen die beiden Topteams jeder Gruppe). Für die zweite Runde sind bereits die topgesetzten Niederlande und Spanien qualifiziert. Ungarn als Gastgeber nimmt automatisch an der Endrunde im eigenen Land teil.

[dfb]