In EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien

Der Start in die erste EM-Qualifikationsrunde in Polen ist der deutschen U 19-Nationalmannschaft mit einem deutlichen 6:0 gegen Kasachstan geglückt. Nun geht es heute (ab 15.30) in Bydgoszcz gegen Nordmazedonien, das die Gastgeber zum Auftakt 2:0 schlug, ehe die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wörns am kommenden Dienstag (ab 15.30) an selber Stelle auf Polen trifft.

Die Startelf: Goller - Münz, Klemens, Bornschein - Wagner, Suso, Lubach, Baum - Bischof, Pejcinovic, Kömür.