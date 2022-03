In doppelter Unterzahl: U 20 rettet Remis

In einer äußerst turbulenten Partie hat sich die U 20-Nationalmannschaft ein Unentschieden in Italien erkämpft. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns kam in Ascoli am Ende in doppelter Unterzahl zu einem 1:1 (0:0) gegen den Gastgeber und bleibt in diesem Länderspieljahr auch in der siebter Partie ungeschlagen.

Vor etwa 3000 Zuschauern gelang Niklas Tauer vom 1. FSV Mainz 05 der Führungstreffer (55.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kenneth Schmidt (68.) musste der DFB-Nachwuchs aber dezimiert durch den eingewechselten Edoardo Vergani (77.) den Ausgleich der Italiener hinnehmen. In der 85. Minute musste auch Kapitän Soufiane Messeguem frühzeitig mit Gelb-Rot vom Platz.

"Wir haben richtig gefightet"

"Nach den beiden Gelb-Roten Karten war es natürlich kein Spiel auf Augenhöhe mehr. Aber wir haben heute richtig gefightet, Charakter gezeigt und das Spiel dann über die Zeit geschaukelt", sagte Wörns. "Das Ergebnis geht im Endeffekt in Ordnung, auch wenn ich fußballerisch heute erstmals nicht ganz zufrieden war. Auf den Charakter der Jungs kann man sich einfach verlassen."

Am kommenden Dienstag (ab 20.30 Uhr) wartet in Colchester mit der Auswahl Englands ein weiterer Topgegner auf die U 20.

[dfb]