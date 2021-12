In der Nations League gegen Italien, England und Ungarn

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der UEFA Nations League 2022/2023 in Gruppe 3 der Liga A auf Europameister Italien, EM-Finalist England und EURO-Gruppengegner Ungarn. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.

"Das ist wirklich ein Hammerlos. Wir freuen uns riesig drauf", sagte Bundestrainer Hansi Flick nach der Auslosung. "Das ist top. Es sind ideale und reizvolle Lose".

Die Gruppenspiele der dritten Wettbewerbsauflage werden in drei Terminblöcken absolviert: Die Spieltage eins und zwei vom 2. bis 8. Juni 2022, Spieltage drei und vier vom 8. bis 14. Juni 2022 und Spieltage fünf und sechs vom 22. bis 27. September 2022. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen am 14. und 15. Juni 2023 die Halbfinals, Endspiel und Spiel um Platz drei sind für den 18. Juni 2023 terminiert.