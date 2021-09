Ab 11 Uhr geöffnet: Der Impfbus am Stadiuon an der Gellertstraße in Chemnitz

Impfaktion beim WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen in Chemnitz

Fans, aufgepasst: Rund um das WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Serbien am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) kommt am Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz ein Impfbus zum Einsatz. Geöffnet ist die Station ab 11 Uhr, verimpft werden nach Wahl die Wirkstoffe von Biontech oder Johnson & Johnson.

Eine Online-Anmeldung ist nicht erforderlich. Es reicht, am Dienstag Personalausweis, Krankenkarte und Impfausweis dabei zu haben, um sich vor Ort am Stadion zu melden und impfen zu lassen. Der Impfbus wird vom Deutschen Roten Kreuz Landesverband Sachsen gestellt.

Bereits beim WM-Qualifikationsspiel der Männer gegen Armenien in Stuttgart (6:0) vor zwei Wochen waren zwei Impfbusse eingesetzt worden. Gleiches wird am 8. Oktober in Hamburg der Fall sein, wenn die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen Rumänien spielt. Auch bei der Partie der DFB-Frauen am 26. Oktober in Essen gegen Israel ist ein Impfbus am Stadion vorgesehen. Weitere Impfaktionen rund um die übrigen DFB-Heimländerspiele der Männer, U 21 und Frauen sind in Prüfung.

Bestandteil der DFB-Impfkampagne "Schiri, ich hab‘ schon Gelb"

Die Maßnahmen sind Bestandteil der DFB-Impfkampagne "Schiri, ich hab‘ schon Gelb". Gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden will der DFB auf die Bedeutung des Impfens gegen Corona aufmerksam machen. Es ist ein Thema, das im Fußball Profis und Amateure gleichermaßen angeht. Jede Impfung schützt nicht nur einen Menschen mehr, sondern auch dessen Umfeld und damit nicht zuletzt den Trainings- und Spielbetrieb. Unter anderem haben sich Bundestrainer Hansi Flick, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und DFB-Kapitän Manuel Neuer der Kampagne angeschlossen.

"Die vierte Welle in ihren Folgen zu mildern, gelingt uns nur als Gesellschaft. Jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Nämlich indem man sich impfen lässt und damit Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft trägt", betont Prof. Dr. Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB.

