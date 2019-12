Immer auf Ballhöhe mit der Pokal-App

Der DFB-Pokal fasziniert Fußballfans in ganz Deutschland und darüber hinaus. Kein Wunder also, dass die spannenden K.o.-Spiele auch im Fernsehen übertragen werden. Sky zeigt alle 63 Partien der Saison live und in der Konferenz. Ab der Saison 2019/2020 werden bis zur Saison 2021/2022 insgesamt 13 DFB-Pokalspiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Während die ARD weiterhin neun Partien zeigt, hat Sport1 die Übertragungsrechte für je ein Spiel von der 1. Runde bis zum Viertelfinale erhalten.

Für alle Pokalfans, die eine Partie dennoch nicht verfolgen können, bietet die DFB-Pokal-App die perfekte Alternative: Mit dem Live Action Widget sind User immer auf Ballhöhe. In Echtzeit werden die Aktionen auf dem Rasen in digitaler Form nachempfunden. Welcher Spieler passt wohin, wo befindet sich der Ball, wer kommt aus welcher Position zum Torschuss?

All diese Informationen werden in einem digitalen Stadion live abgebildet, ergänzt durch interessante Statistiken vor dem Anpfiff, in der Halbzeit und nach dem Schlusspfiff. Das Live Action Widget ist für alle DFB-Pokalspiele verfügbar - kostenlos in der DFB-Pokal-App. Jetzt im Google Play Store oder auf iTunes herunterladen!

Weitere Funktionen der DFB-Pokal-App