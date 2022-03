Im zweiten Duell: U 16 unterliegt Italien

Die deutsche U 16-Auswahl hat ihr Testspiel gegen Italien verloren. Im zweiten Vergleich innerhalb von drei Tagen im Stadion Wetzlar unterlag das Team von DFB-Trainer Christian Wück mit 1:2 (0:1). Das erste Aufeinandertreffen mit den Italienern am Samstag war 3:3 (1:0) ausgegangen. "Im Vergleich zum ersten Spiel war das nicht das Level, das wir erreichen wollen", sagt Wück. "Wir haben nach der Pause zwar das 1:1 erzielt, aber dann nicht nachgelegt. Die Italiener waren besser und haben verdient gewonnen."

Für die ersten beiden Tore der Partie zeichneten sich Spieler der deutschen Auswahl verantwortlich: Der Kölner Justin von der Hitz traf ins eigene Tor (35.) und sorgte so für die 1:0-Pausenführung der Italiener. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Kjell-Arik Wätjen von Borussia Dortmund das DFB-Team zum Ausgleich (43.), Jacopo Simonetta (49.) stellte jedoch nur sechs Minuten später die erneute Führung für Italien und damit den 2:1-Endstand her.

Wück: "Insgesamt ist die Qualität im Jahrgang in Ordnung"

"Insgesamt ist die Qualität im Jahrgang in Ordnung", zieht Christian Wück ein Fazit über die gesamte Maßnahme. "Mit den corona- und verletzungsbedingten Ausfällen sehen wir aber auch, dass wir in der Quantität noch nicht so weit sind. Wir müssen in der Spitze mehr Spieler finden. Da sind wir dran und dafür haben wir auch noch Zeit."

Den Abschluss des Länderspiel-Jahres für die U 16-Nationalmannschaft bilden die beiden Vergleiche mit einer weiteren europäischen Top-Nation: Am 3. und 5. Mai stehen zwei Spiele in Clairefontaine gegen Gastgeber Frankreich an.

[dfb]