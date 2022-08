Im Liveticker: Die Bundesliga auf DFB.de

Die ersten Tore sind gefallen, die ersten Punkte vergeben: Die Bundesliga geht in ihre 60. Saison - und ihr könnt live dabei sein. Mit dem DFB.de-Liveticker seid ihr an 34 Spieltagen in jeder einzelnen Partie auf Ballhöhe.

Den Auftakt des 3. Spieltags macht heute Abend ab 20.30 Uhr die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Hier (Einzelspiel verlinken) verpasst ihr nichts.