Im Livestream: U 20 testet in Rumänien

Zweites Spiel für die deutschen U 20-Junioren: Drei Tage nach dem Comebacksieg gegen Polen zum Auftakt in die Länderspielsaison folgt heute (ab 17 Uhr) in Arad der nächste Test gegen Rumänien. Die Partie wird live auf DFB-TV und YouTube übertragen.

"Wir werden viel wechseln und versuchen, möglichst wieder alle Spieler auf den Platz zu bringen", sagt DFB-Trainer Hannes Wolf. Die nächsten Länderspiele für die U 20-Auswahl stehen im November an. Gegner werden die Tschechische Republik am 16. November, Norwegen am 19. November und Portugal am 22. November sein.