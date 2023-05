Im Livestream: EM-Halbfinale gegen Polen

Das WM-Ticket ist schon gelöst, das nächste Ziel heißt EM-Endspiel: Die deutschen U 17-Junioren treffen im Halbfinale der EURO in Ungarn heute (ab 16.30 Uhr, live auf uefa.tv) in Felcsút auf Polen und haben die Chance, erstmals seit 2015 (1:4 gegen Frankreich) wieder das Endspiel einer U 17-Europameisterschaft zu erreichen. Mit viel Kampf und Leidenschaft hatte das Team von DFB-Trainer Christian Wück im Viertelfinale gegen die Schweiz im Elfmeterschießen gewonnen - trotz Rückstand und langer Unterzahl.

"Alle Spieler sind fit, das ist wichtig, da es natürlich eine sehr kurze Zeit ist zwischen Viertelfinale und Halbfinale", so Wück. "Es sind gerade einmal zwei Tage, in denen man versuchen muss, die Spieler etwas zu regenerieren und wieder auf 100 Prozent zu bekommen. Die medizinische Abteilung arbeitet sehr gut daran - zusammen mit dem Athletikcoach, der komplett für die Regeneration zuständig ist. Wir sind zuversichtlich, dass wir pünktlich zum Anpfiff einen Stand haben werden, der würdig ist, um gegen das Überraschungsteam Polen zu bestehen."

Defensive Stabilität "ist vielleicht der kleine Unterschied"

Der DFB-Trainer weiter: "Man muss nur auf die Statistiken der EM schauen. Die Polen haben im Turnier mit Abstand die meisten Tore geschossen, noch mehr als wir. Auf der anderen Seite haben sie auch viele Gegentore bekommen. Das kennzeichnet die Polen ein wenig: Sie denken sehr offensiv, vernachlässigen dabei aber ein bisschen die Defensive. Das kann eine Chance für uns sein, weil wir eine sehr ausgewogene Mannschaft haben. Wir schießen viele Tore, haben es aber auch geschafft, unsere Gegentorquote unter eins zu halten. Das ist vielleicht der kleine Unterschied, der entscheidend sein könnte."

Sollte sich das DFB-Team gegen Polen durchsetzen, wartet im Finale entweder Spanien oder Frankreich. Die beiden Topteams treffen heute Abend (ab 20 Uhr) ebenfalls in Felcsút im zweiten Halbfinale aufeinander. Das Endspiel wird am 2. Juni ausgetragen, Anstoß im Hidegkuti Nándor Stadion in Budapest ist dann um 20 Uhr.

