Im Elfmeterschießen: U 16 bezwingt Portugal

Die deutschen U 16-Junioren verkaufen sich weiterhin stark beim UEFA-Entwicklungsturnier in der Algarve. Nach dem Auftaktsieg am Mittwoch erkämpfte sich die Auswahl von DFB-Trainer Michael Prus gegen Gastgeber Portugal, im zweiten von drei Länderspielen gegen hochkarätige Gegner in Vila Real de Santo António, ein 6:5-Sieg im Elfmeterschießen und fuhr in der Tabelle weitere zwei Punkte ein.

Der DFB-Auswahl startete mit viel Selbstvertrauen in das Spiel und ging durch Taycan Etcibasi (3.) in Führung. Auch der Gastgeber kam gut ins Spiel und somit war es bis zum Halbzeitpfiff eine ausgeglichene Partie mit guten offensiven Aktionen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Portugiesen etwas überlegender und belohnten sich durch Rodrigo Mora (75.) mit einem Treffer. Die reguläre Spielzeit endetet mit einem umkämpften 1:1-Unentschieden. Im folgenden Elfmeterschießen konnten sich die deutschen U 16-Junioren mit 6:5 durchsetzen.

"Leider nur ein halber Sieg"

"Es war das erwartbare schwere Spiel aber leider nur ein halber Sieg", sagte Prus. "Wir sind gut reingekommen und haben die Portugiesen in der ersten Halbzeit zeitweise dominiert. In der zweiten Hälfte haben die Portugiesen dann alles reingeworfen und sich mit einem Treffer belohnt. Ich bin aber stolz auf die Jungs, weil sie im Elfmeterschießen dann die Nerven behalten haben."

Zum Abschluss am Montag (ab 11 Uhr) geht es gegen die Niederlande. Im Frühjahr folgen dann mit Doppelländerspielen gegen Italien (24. und 27. März) und erneut Frankreich (25. und 28. Mai) die nächsten Maßnahmen.

[dfb]