Im Elfmeterschießen: Frankfurt erreicht zweite Quali-Runde

Eintracht Frankfurt hat sich für die zweite Runde der Women's Champions League qualifiziert. Im Finale des Erstrunden-Qualifikationsturniers setzten sich die Hessinnen im Deutsche Bank Park gegen den italienischen Vizemeister Juventus Turin mit 5:4 im Elfmeterschießen durch, nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

"Es ist schwer, in Worte zu fassen", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis im HR. "Die Mannschaft hat es so verdient heute, wir haben in der Verlängerung dreimal Aluminium getroffen. Meine Mannschaft hat mit Herz und viel Verstand gespielt. Ich bin megastolz."

Play-offs um die Gruppenphase im Oktober

Die mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselte Sofia Cantore (48.) brachte den fünfmaligen Champion Italiens zunächst in Führung. Lara Prasnikar (66.) glich für den Bundesligisten aus. Barbara Dunst (95.), Verena Hanshaw (99.) und Laura Freigang (102.) scheiterten in der Verlängerung jeweils am Aluminium, im Elfmeterschießen hatte Frankfurt dann aber die besseren Nerven.

Der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison muss sich nun in der zweiten Runde, die im Play-off-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, erneut beweisen. Dort geht es dann erst um die begehrten zwölf verbliebenen Startplätze für die Gruppenphase der Champions League. Die Partien werden am 10./11. (Hinspiel) und 18./19. (Rückspiel) Oktober ausgetragen.

[sid]