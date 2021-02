Im DFB-Pokal wie auf dem Bolzplatz: #GewinnerBleibt

Pünktlich zum Achtelfinale im DFB-Pokal hat der DFB mit #GewinnerBleibt eine Social-Media-Kampagne ins Leben gerufen, die den besonderen Alles-oder-Nichts-Charakter des Wettbewerbs unterstreicht. Die vier zentralen Kurzfilme und ergänzenden Kampagnenelemente wurden von der Kreativ- und Sportmarketingagentur Jung von Matt SPORTS konzipiert und umgesetzt.

Der Film zum Kampagnenlaunch zieht Parallelen zum Bolzplatz mit seinen eigentümlichen Regeln wie "Pfosten, Latte rettet" oder "Das letzte Tor entscheidet". Diese ungeschriebenen Bolzplatzgesetze stehen sinnbildlich für legendäre Pokalmomente und sorgen dafür, dass nach 90 oder 120 Minuten eines feststeht: #GewinnerBleibt.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH, sagt: "Bei aller Unberechenbarkeit, die der DFB-Pokal in sich trägt, bleibt eines unbestritten: der Gewinner bleibt - im Wettbewerb, in den Herzen der Fans und als Gravur auf der Trophäe. Diese Wahrheit haben wir zusammen mit Jung von Matt SPORTS genutzt, um den unverwechselbaren Charme des Wettbewerbs hervorzuheben und die Fans auf die spannenden Duelle vom Achtelfinale bis zum Pokalfinale in Berlin einzustimmen."

[dg]