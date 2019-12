Im Bus mit Neuer: "Einen Welttorwart trifft man nicht alle Tage"

Diese Busfahrt wird Pascal Reunert so schnell nicht vergessen. An der Berliner Haltestelle Alexanderplatz nimmt er vorne rechts in der ersten Reihe seinen Platz ein, als plötzlich Nationaltorhüter Manuel Neuer die Linie 200 betritt. "Ich hatte quasi einen Logenplatz", berichtet er erstaunt und ergänzt: "Einen Welttorwart trifft man schließlich nicht alle Tage." Der Deutschland-Fan wusste zwar, dass ihn heute eine Überraschung erwartet, aber damit hatte er nicht gerechnet.

Zufall war die Begegnung natürlich nicht. Am Wochenende hatte er vom Fan Club Nationalmannschaft die erfreuliche Nachricht erhalten, eine Überraschungsreise nach Berlin gewonnen zu haben. Dass er auf einmal Teil des Adidas-Drehs zum neuen Heimtrikot der Nationalmannschaft wurde, wusste er jedoch nicht. "Das war schon super spannend zu beobachten", schildert Pascal, "es war echt eine coole Erfahrung."

"Dann ist alles möglich, auch der Titel"

Besonders begeistert zeigt er sich von Deutschlands Nummer eins. Er sei total entspannt und locker drauf gewesen - und das neue Torwarttrikot stehe ihm ohnehin ausgezeichnet. Besser gefällt ihm nur noch das neue Heimjersey der DFB-Auswahl, das es als Geschenk obendrauf gab.

Im neuen Outfit traut er der Mannschaft jedenfalls einiges zu: "Die Qualifikation für die EURO ist Pflicht. Das schaffen sie." Im Turnier selbst komme es auf einen guten Start an. "Dann ist alles möglich, auch der Titel." Auf dem Weg ins Endspiel möchte Pascal die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bestmöglich unterstützen. Die richtige Garderobe dafür besitzt er jetzt jedenfalls schon. Und eins ist sicher: "Das Trikot wird mich ewig an die heutige Busfahrt erinnern", so der 29-Jährige. "Wäre doch schön, wenn im Sommer noch ein paar erfolgreiche Erinnerungen dazukommen."