3:3 gegen die Türkei am 7. Oktober 2020 in Köln: Havertz (2.v.l.) und das DFB-Team

Im Berliner Olympiastadion: Deutschland trifft auf die Türkei

Deutschland trifft im letzten Heimländerspiel vor Beginn des EM-Jahres 2024 am 18. November auf die Türkei. Das Spiel im Berliner Olympiastadion, dem Ort des Endspiels der UEFA EURO 2024, wird um 20.45 Uhr (live bei RTL) angepfiffen. Auf die Türkei traf die Nationalmannschaft bislang 21 Mal. 14-mal siegte Deutschland, vier Spiele endeten Unentschieden, dreimal siegte die Türkei. Das jüngste Aufeinandertreffen endete im Oktober 2020 in Köln 3:3.

Tickets für das Länderspiel in Berlin sind ab Montag, 9. Oktober (ab 10 Uhr), erhältlich. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten für die Partie in Berlin werden in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 100 Euro erhältlich sein (ermäßigt 18 bis 80 Euro). 10 Euro kosten die Tickets für Kinder bis einschließlich 14 Jahren in der günstigsten Kategorie und so weit verfügbar.

Schon ab sofort können Fan-Club-Mitglieder Karten ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen. Der Fanblock in Berlin befindet sich in den Blöcken R2, R3, S1 und S2.

In den USA gegen die Gastgeber und Mexiko

Von Montag an geht das DFB-Team zunächst auf USA-Reise. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit, ab 21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut spielt Deutschland am 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit, ab 2 Uhr MEZ) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko. 2026 richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam die Weltmeisterschaft aus. Das mehr als 65.000 Fans fassende Lincoln Financial Field in Philadelphia ist eines der 16 Stadien der kommenden Weltmeisterschaft. Hier gibt es alle Infos zur USA-Reise.

Den Kader für die beiden Spiele in den USA wird Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Freitag nominieren. Am 21. November (ab 20.45 Uhr) spielt die deutsche Nationalmannschaft dann im letzten Länderspiel des Jahres in Wien gegen Österreich.

