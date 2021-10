Ilkay Gündogan: Charity-Aktion nach Umweltkatastrophen

Der Deutsche Fußballnationalspieler Ilkay Gündogan möchte mit einer besonderen Charity-Aktion nach den Umweltkatastrophen in seinem Geburtsland Deutschland als auch in der Türkei, der Heimat seiner Eltern, ein Zeichen setzen.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird mit einer Spende für das Anpflanzen von 5000 Bäumen in Deutschland und in der Türkei vorangehen und stellt zudem zur Versteigerung an den Höchstbietenden, orientiert an seinen bisherigen Fußballerkarrierestationen einmalige "money can’t buy"-Fanpakete zur Verfügung.

"Wichtig, dass wir Zeichen setzen"

"Über das Hochwasser in Deutschland sowie die Waldbrände in der Türkei wurde bereits viel berichtet. Mich hat das alles sehr beschäftigt. Für mich, der Familie und Freunde in beiden Ländern hat, war das kaum zu fassen, da beide Ereignisse so gegenteilig gewesen sind in den jeweiligen Extremen. Dass dabei der Klimawandel eine gewisse Rolle spielte, ist nicht wegzudiskutieren. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt Zeichen setzen, damit solche Ereignisse wie im Sommer 2021 in einigen Jahren für unsere Kinder keinen Alltag darstellen und nicht immer wieder geschehen."

"Uns allen muss bewusst sein, dass wir gemeinsam in einem Boot sitzen", ergänzt der 52-malige Nationalspieler. "Während der Coronakrise waren jederzeit politisch sehr schnelle Entscheidungen umsetzbar. Warum ist dies aber in der Klimakrise oftmals nicht möglich und immer so kompliziert? Schon in der Grundschule lernt man, wie wichtig Bäume für ein gesundes Klima sind. Entsprechend möchte ich mit dieser Aktion einen kleinen Anteil daran haben, zum einen noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, aber auch finanziell etwas beizutragen."

Zu ersteigernde Fanpakete auf UnitedCharity.de, deren Erlöse zu 100 Prozent in weitere Nachhaltigkeitsprojekte in den beiden Ländern fließen:

1. FC Nürnberg:

Ein 30 Minuten Zoom Call mit Ilkay Gündogan und FCN-Legende Marek Mintal

Zwei VIP-Tickets für das Heimspiel des 1. FCN gegen den FC St. Pauli am 28.11.

Ein Fanshop-Überraschungspaket

Ein Paar adidas Copa Fußballschuhe signiert

Borussia Dortmund:

Zwei Tickets für die Partie BVB gegen 1. FC Köln am 30.10.

Worn Items Champions League Finalsaison 2013

Ein Paar adidas Copa Fußballschuhe signiert

Manchester City:

Exklusive Einladung in die Box von Ilkay Gündogan für ein Premier-League-Heimspiel in Manchester für zwei Personen gegen West Ham United (28.11.)

Zwei signierte Jerseys von Manchester City mit persönlicher Widmung

Ein Paar adidas Copa Fußballschuhe signiert

DFB:

Zwei VIP-Tickets für die Partie Deutschland gegen Liechtenstein am 11.11.

Zwei signierte DFB-Jerseys

Ein Paar adidas Copa Fußballschuhe signiert

[dfb]