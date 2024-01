War als A-Jugendlicher noch in der Kreisliga am Ball: Fabian Klos

Identifikationsfigur auf Abschiedstour: Arminia-Kapitän Klos

Wenn Arminia Bielefeld am Sonntag (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport) in der 3. Liga mit dem Derby beim SC Preußen Münster den Spielbetrieb nach der Winterpause wieder aufnimmt, dann beginnt die "Abschiedstour" von Fabian Klos. Der 36 Jahre alte Mittelstürmer, der mit bislang 444 Pflichtspielen nicht nur Rekordspieler der Arminia, sondern mit bisher 178 Treffern auch Rekordtorschütze ist, hat für den bevorstehenden Sommer - nach dann 13 Jahren beim DSC - das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. Die Arminia ohne Klos - für viele kaum vorstellbar und dennoch bald Realität.

"In den zurückliegenden Wochen und Monaten hat sich bei mir der Gedanke und die Idee entwickelt, dass es irgendwann an der Zeit ist, die Schuhe an den Nagel zu hängen", erklärt Klos, der nicht nur wegen seiner Vereinstreue, sondern auch wegen seiner leidenschaftlichen Spielweise und seiner oft offenen Worte seit vielen Jahren auf der "Alm" der Publikumsliebling ist.

"Nach viel Für und Wider habe ich mich dazu entschieden, dass das im kommenden Sommer der Fall sein wird. Das war alles andere als eine leichte Entscheidung, dennoch fühlt sie sich richtig an", so der Arminia-Kapitän weiter. "Ich habe keinen Grund gesehen, mit der Bekanntgabe noch zu warten. Sowohl für den Verein als auch für mich ist es wichtig, Klarheit geschaffen zu haben. Vielleicht hilft mir das auch, die Rückrunde in vielen Momenten noch ein wenig mehr genießen zu können."

Als A-Jugendlicher noch in der Kreisliga am Ball

Erst während der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga hatte Klos den vorherigen Bielefelder Rekordspieler Wolfgang Kneib (408 Pflichtspiele als Torhüter für die Arminia) überholt. Seitdem baut er die Bestmarke konstant aus. Dass der im niedersächsischen Gifhorn geborene Angreifer einmal so viele Einsätze in den drei höchsten Spielklassen absolviert haben würde, zeichnete sich erst verhältnismäßig spät ab. Noch als A-Jugendlicher spielte Klos in der Kreisliga Gifhorn für den SV Meinersen. Mit 45 Saisontoren war er am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt. In der Bezirksligasaison 2006/2007 traf Klos 29-mal und wechselte 2007 zum MTV Gifhorn. Auch in der damaligen Oberliga Niedersachsen-Ost setzte er seine starke Ausbeute mit 49 Toren in 58 Spielen fort.

Das entging auch dem benachbarten Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht. Die damaligen Verantwortlichen um Meistertrainer Felix Magath und seinen Assistenten Bernd Hollerbach hielten vermehrt nach jungen Spielern aus der Region Ausschau und verpflichteten schließlich Fabian Klos für die U 23 der "Wölfe". Für die Bundesliga-Mannschaft stand der ausgebildete Bankkaufmann in seinen beiden Wolfsburger Jahren zwar nicht auf dem Platz. Der Sprung in den Profifußball gelang aber schließlich nach 22 Treffern in 66 Partien in der Regionalliga Nord mit dem Wechsel im Sommer 2011 zu Arminia Bielefeld.

Beim damals zum ersten Mal in die 3. Liga abgestiegenen Traditionsverein lief es für Klos noch nicht von Beginn an rund. An den ersten zwölf Spieltagen kam er vorwiegend als "Joker" zum Einsatz, ein Tor gelang ihm für sein damals noch siegloses Team zunächst nicht. Das änderte sich erst, als Ende September 2011 mit Stefan Krämer ein neuer Trainer übernahm. Keine zwei Jahre später stieg Klos mit seinem Team erstmals in die zweithöchste deutsche Spielklasse auf, 20 Treffer bedeuteten die beste Ausbeute aller Drittliga-Spieler.

Dreimal Torschützenkönig - dreimal Aufstieg

Da er dieses Kunststück in der Saison 2014/2015 (23 Tore) mit der Arminia wiederholen konnte, ist Klos neben Rekordschütze Anton Fink (2008/2009 und 2012/2013) erst der zweite Profi, der zweimal in seiner Laufbahn Torschützenkönig der 3. Liga wurde. Am Ende stand jeweils der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse zu Buche.

In der Saison 2014/2015 sorgten Klos und die Arminia außerdem für das bislang beste Abschneiden eines Vereins aus der 3. Liga im DFB-Pokal. Nicht nur der SV Sandhausen (4:1), sondern auch Hertha BSC (4:2 im Elfmeterschießen), der SV Werder Bremen (3:1) und Borussia Mönchengladbach (5:4 im Elfmeterschießen) mussten gegen die Bielefelder die Segel streichen. Erst gegen den späteren DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg (0:4), Klos' früheren Verein, war im Halbfinale Schluss.

Auch bei seinem dritten Aufstieg mit den Bielefeldern - 2020 in die Bundesliga - sicherte sich Fabian Klos mit 21 Treffern die Torjägerkanone. Ein Jahr nach dem erreichten Klassenverbleib in der höchsten deutschen Spielklasse kündigte Klos im Februar 2022 zunächst an, Arminia Bielefeld im Sommer zu verlassen. Nachdem er im April 2022 aber in der Partie gegen den VfB Stuttgart (1:1) bei einem Zusammenprall mit seinem damaligen Mitspieler Alessandro Schöpf eine schwere Kopfverletzung davontrug und bis zum Saisonende nicht mehr eingreifen konnte, folgte nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga das Umdenken. Der Vertrag wurde erneut verlängert, um dem langjährigen Kapitän einen "aktiven Abschied auf dem Rasen im DSC-Trikot" zu ermöglichen.

"Das Leben und der Fußball zeigen uns einmal mehr, dass einige Dinge nur bedingt planbar sind. Ab jetzt ist meine ohnehin besondere Arminia-Geschichte noch spezieller", sagte Fabian Klos, der seit seiner Kopfverletzung nur noch mit einer Schutzmaske aufläuft.

Bittere Erfahrungen in zwei Relegationen

Bereits am Ende der Saison 2013/2014 war Klos dem Verein trotz eines Abstiegs treu geblieben. Im Relegationsrückspiel gegen den SV Darmstadt 98 hatte es lange Zeit danach ausgesehen, als würde die Arminia in der zweithöchsten Spielklasse bleiben. Dann gelang aber Elton da Costa in der dritten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung der Treffer zum 2:4-Endstand. Nachdem das erste Duell in Darmstadt mit einem 3:1-Auswärtssieg der Bielefelder (mit drei Torvorlagen von Fabian Klos) geendet hatte, gab die damals noch gültige Auswärtstorregel in der Gesamtrechnung für die Darmstädter den Ausschlag.

Die Erfahrung einer bitteren Relegation wiederholte sich für Arminia Bielefeld und Fabian Klos im zurückliegenden Sommer. Nicht nur, dass das Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden 0:4 verloren ging. Die Partie war zwischenzeitlich auch für 20 Minuten unterbrochen, weil sich bei einigen Fans der Frust über den sich anbahnenden Doppelabstieg von der Bundesliga bis in die 3. Liga in Form von Pyrotechnik und eines versuchten Platzsturms entlud. Unter Tränen konnte Klos die Situation im Gespräch mit der Kurve beruhigen.

"Unser Kapitän und Rekordspieler Fabian Klos war ein Muster an Vorbild: In dem, was er tat. In dem, was er sagte. Und ganz bestimmt auch in dem, was er mit seinen Emotionen nach außen trug", schrieb die Arminia in einer offiziellen Stellungnahme: "Unser Dank gilt Fabi für sein Auftreten im Dialog mit Fans, Schiedsrichtern, Gegnern und Öffentlichkeit."

Nur wenige Tage nach dem Rückspiel (1:2) und Abstieg in die 3. Liga verkündete Arminia Bielefeld die erneute Vertragsverlängerung mit der Identifikationsfigur. "Mein Anspruch an mich selbst ist es, beim Neuaufbau einer Mannschaft zu helfen, die uns allen wieder Spaß macht und alle Arminen gerne ins Stadion gehen lässt", wurde Klos zitiert.

"Herausragende sportliche und menschliche Verdienste"

In dem komplett neuformierten Arminia-Team - bis auf Klos war kein gestandener Spieler aus dem Profikader geblieben - ist der Mittelstürmer weiterhin Leistungsträger. Zu den derzeit 25 Punkten aus 20 Begegnungen steuerte Klos sieben Treffer und vier Vorlagen bei. Damit ist der Routinier der Führende der internen Scorerliste.

"Fabi ist Armine durch und durch. Seine sportlichen und menschlichen Verdienste sind herausragend und ich bin froh, dass wir in diesem herausfordernden Jahr auf ihn zählen können", lobt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. "Natürlich ist er auch nach seiner aktiven Spielerkarriere in unserer Kabine immer herzlich willkommen. Bis dahin wollen wir aber noch gemeinsam viele Spiele in der Rückrunde gewinnen. Wir alle wissen, dass Fabian bis zum letzten Abpfiff vorangehen und alles für Arminia geben wird."

Spezielle Erwartungen für den Saisonendspurt habe Klos nicht. "Aber ich habe ein paar Wünsche. Ich möchte einfach verletzungsfrei bleiben und - wenn möglich - jedes Spiel bestreiten und gewinnen. Ich will mit meiner Mannschaft und den Fans einfach möglichst noch viele schöne Momente haben. Persönlich wäre es sehr toll, wenn das letzte Heimspiel ausverkauft sein würde. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Für Abschiedsworte, Emotionen und wahrscheinlich auch Tränen wird im Mai noch genug Zeit sein."

[mspw]