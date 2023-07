...und in der großzügigen Mehrzweckhalle

Ideale Bedingungen: Die Landessportschule Sachsen-Anhalt

Einmal ins Trainingslager wie die Profis? Kein Problem. In einer neuen Serie stellt DFB.de in der fußballfreien Zeit die Sportschulen der einzelnen Landesverbände vor. Heute: die Landessportschule Sachsen-Anhalt in Osterburg.

Die Landessportschule Sachsen-Anhalt - ein Ort im Grünen, idyllisch im Herzen der Altmark gelegen. Seit ihrer Neueröffnung im Jahre 2001 bietet die Landessportschule des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt in Osterburg ideale Bedingungen für Trainingslager und -camps, Wettkämpfe und Meisterschaften, Seminare und Tagungen, Ferienfreizeiten und Klassenfahrten oder einfach zur aktiven sportlichen Betätigung.

Kapazität von 156 Personen in 94 Zimmern

Mit einer Bettenkapazität für 156 Personen in 94 Zimmern (mit Dusche/WC, TV), vielfältigen Sportstätten, verschiedenen kombinierbaren Seminarräumen mit moderner Technik, einer sportgerechten Verpflegung in der hauseigenen Mensa und der Gaststätte "Zum Fuchsbau" ist das Angebot der Landessportschule einzigartig in der altmärkischen Region und im Bundesland Sachsen-Anhalt. Alle Sportstätten und Räumlichkeiten sind durch kurze Wege zu erreichen und barrierefrei.

Die Landessportschule Sachsen-Anhalt steht allen offen. Sportvereine und -verbände fühlen sich hier genauso wohl wie Kinder- und Jugendgruppen, Schulklassen, Senioren, Seminarteilnehmer oder Tagungsgäste. Natürlich kann die LandesSportSchule auch privat und völlig individuell mit allen Vorzügen genutzt werden. Mitglieder im LandesSportBund Sachsen-Anhalt erhalten zudem besonders günstige Konditionen.

Die Sportanlagen der Landessportschule:

− Dreifelder-Sporthalle für alle gängigen (Trend-)Sportarten, behindertengerecht− Schwimmbad mit 5 Bahnen á 25m und teilweise höhenverstellbarem Beckenboden− Kunstturnhalle für Boden- und Gerätturnen inkl. Schnitzelgrube− Fitness&CardioCenter− Kampfsporthalle− drei Fußballplätze, Natur- und Kunstrasen, zwei beleuchtet− Leichtathletikstadion mit 400-Meter-Laufbahn, Weitsprung-, Hochsprungund Kugelstoßanlage− Multifunktionale Tartanplätze− Beachanlage für Volley- und Handball, beleuchtet− Freifläche für Bogenschießen, Tischtennisplatten− Bowlingbahnen, Asphaltkegel- sowie Bohlenkegelbahnen......und natürlich Sauna, Mountainbike-Verleih und vieles andere mehr!

Alle Gäste der Landessportschule haben außerdem die Möglichkeit, an verschiedenen Aktivkursen teilzunehmen. Unter fachlicher Anleitung können Aquafitness, Rückenschule, Bauch-Beine-Po, Selbstverteidigung, Kickboxen und ZUMBA belegt werden.

Mit "Service-Q" der Stufe I zertifiziert

Selbstverständlich ist auch die Buchung eines Shuttleservices vom Bahnhof Osterburg zur Landessportschule möglich. Touristische Rahmenprogramme mit Ausflügen in die altmärkische Umgebung werden auf Wunsch gerne zusammengestellt.

Die Landessportschule Sachsen-Anhalt hat den Zertifizierungsprozess ServiceQualität Deutschland in Sachsen-Anhalt erfolgreich abgeschlossen und ist mit dem "Service- Q" der Stufe I zertifiziert. Service-Qualität und die Einführung des Qualitätsmanagements wird dabei als Prozess verstanden, der permanent im Arbeitsalltag mit Leben zu füllen ist. ServiceQualität Deutschland in Sachsen-Anhalt kennzeichnet damit das systematische Engagement für die Verbesserung von Service und Qualität - denn das Wohlbefinden aller Gäste liegt dem Team der LandesSport- Schule besonders am Herzen!

