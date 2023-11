ICC 2023: "Das gemeinsame Lernen als Team wurde sehr geschätzt"

Die fünfte Ausgabe des IIC wurde erfolgreich beendet: Der International Instructor Course, kurz IIC, ist eine Qualifizierungsmaßnahme für Personen in Schlüsselfunktionen im organisierten Fußball, um aktiv Verantwortung für die Steuerung und Organisation auf Nationalverbands- und Vereinsebene, aber auch in der Zusammenarbeit mit Fußballmannschaften, Trainer*innen, Ausbilder*innen und weiteren Gruppen zu übernehmen. Das Lehrprogramm des IIC orientiert sich inhaltlich an das DFB-Ausbilderzertifikat und wurde an die Belange der internationalen Fußballfamilie angepasst.

Die 5. Edition wurde in enger Kooperation mit der FIFA durchgeführt, um wertvolle und zu geschneiderte Inputs für die Regional Technical Consultants (RTCs) für ihre Arbeit mit den 211 Mitgliedsverbänden der FIFA zu liefern.

"A Training Program to Drive your Success"

Der IIC ist ein fünftägiges Fortbildungsprogramm, das sich darauf konzentriert, fußballspezifische und interdisziplinäre Themen zu verknüpfen und die methodischen, sozialen und medialen Fähigkeiten der Teilnehmer*innen zu optimieren. Unter dem Motto "A Training Program to Drive your Success!" sind Trainerinnen, Ausbilder*innen und pädagogische Kräfte aus allen Ebenen des organisierten Fußballs eingeladen, an dieser Bildungsreise teilzunehmen.

Seit 2021 wurde der IIC bereits viermal in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fußballverbänden weltweit durchgeführt, darunter mit Botswana/Namibia, Jordanien, Mauritius/Tansania/Sambia und die mit der West Asian Football Federation (WAFF). Mit Letzterem fand im Frühjahr 2023 eine "Female Edition" dieses Programms statt.

Patrick Wolf, Abteilungsleiter Internationale Beziehungen beim DFB: "Mit dem 'International Instructor Course - IIC' reichen wir Fußballverbänden weltweit die Hand, um die Expertise aus bekannten DFB-Qualifizierungsmaßnahmen auch international Menschen in Schlüsselfunktionen im Fußball zu vermitteln. Seit 2021 haben wir insgesamt 100 Instruktor*innen und Trainer*innen aus insgesamt 18 Fußball-Nationalverbänden weltweit geschult. Die gemeinsame Edition mit der FIFA unterstreicht die Qualität des Formats und die Notwendigkeit, dieses im Sinne der Strukturen im Fußball weiter anzubieten.“

Soziale, mediale und methodische Kompetenzen schulen

Am 9. September startete die fünfte Ausgabe des IIC erstmalig als eine Präsenzveranstaltung in Manchester, geleitet von den Moderatoren Sebastian Wienand und Dr. Carolin Braun. Das darauf aufbauende Programm des Workshops erstreckte sich über vier weitere Tage über die Blended-Learning Online-Plattform des DFB und umfasste die vier Module Methoden, Sozial und Medienkompetenzen und welche Rolle Personen in Schlüsselfunktionen einnehmen.

13 Regional Technical Consultants (RTC) der FIFA nahmen an der 5. Edition des IIC teil. Diese sind hochqualifizierte Experten im Bereich der Fußballentwicklung, die den Nationalverbänden in ihren Regionen für die Entwicklung des Fußballs zur Verfügung stehen. Sebastian Wienand, einer der Moderatoren, betonte die Bedeutung dieser Experten: "In ihren Konföderationen sind die RTCs Ansprechpartner Nummer eins und Ikonen durch ihre vorherigen Rollen als Technische Direktoren und/oder Nationaltrainer."

Neben der Optimierung der vier Schwerpunktmodule, wurde auch ein großer Fokus auf die Vermittlung von nachhaltigen sowie konstruktiven Feedback gelegt. Aber auch die Relevanz der Schaffung von einer positiven Lernumgebung wurde thematisiert, um dadurch eine wertschätzende Feedbackkultur etablieren zu können und den Umgang mit digitalen Tools zu beherrschen.

"Die Kursinhalte vermitteln elementare Fähigkeiten, um als Ausbilder*in, Trainer*in, RTC eine Gruppe effektiv leiten zu können, mit abwechslungsreichen Methoden die Aufmerksamkeit hochzuhalten und das Lernen im Bestmöglichen zu fördern sowie eine positive Atmosphäre zu kreieren. Das sind wichtige Bausteine für erfolgreiche Teams", meint Dr. Carolin Braun, die in ihrer Doppelrolle als RTC für die europäischen Nationalverbände sowie als IIC-Moderatorin den Kurs leitete. Wichtig ist Ihr vor allem die Atmosphäre untereinander: "In jedem Kurs lernen wir voneinander, und der Austausch erfolgt auf Augenhöhe. Das ist uns als Moderatoren wichtig. Ein Kurs lebt von der Gruppendynamik, vom gegenseitigen Respekt und der Wertschätzung. Dies war bei diesem Kurs besonders ausgeprägt zu beobachten. Unseren größten Respekt an all die RTCs mit ihren vielfältigen Aufgabenbereichen und ihrer Offenheit, diese Erfahrungen zu teilen."

Große Begeisterung der Teilnehmer*innen

Jürg Nepfer, Abteilungsleiter Technische Serviceleistungen in der FIFA und verantwortlich für das RTC-Team, begleitete die fünfte Ausgabe des IIC und war positiv beeindruckt: "Das Programm (on-site und online) war ausgesprochen praxisorientiert und konnte die 13 regionalen Technischen Konsulenten der FIFA für ihre vielfältigen Aufgaben und Kontakte mit den 211 der FIFA angeschlossenen Nationalverbänden sehr gut unterstützen. Bereiche wie Variationen in der Gestaltung von online Sitzungen, die optimale Nutzung von neuen und bekannten technologischen Methoden und Hilfsmitteln sowie die Kunst eines zielgerichteten Feedbacks waren Teile der sehr interessanten Diskussionen. Herzliche Gratulation und Dank an den Deutschen Fussball-Bund und seine Instruktoren/Experten Dr. Carolin Braun und Sebastian Weinand für diese Initiative, die dank ihrer Flexibilität und Anpassung vom ursprünglichen Programm an unsere Bedürfnisse perfekt auf unser Team zugeschnitten war."

Darüber hinaus wurden zwei aktive Teilnehmer des IIC im Nachgang der Veranstaltung nach ihrer Einschätzung befragt. Aris Caslib (Philippinen), verantwortlich für die Nationalverbände Südostasiens, und Ousmane Savadogo (Burkina Faso), verantwortlich für die Länder West- und Zentralafrikas, kamen zu folgenden Resümee: "Die Workshops und Aufgaben waren logisch aufgebaut und aufeinander abgestimmt, und sie halfen uns dabei, die Trends des Lernens in der Post-Covid-Ära zu erkennen. Wir schätzten verschiedene Aspekte des Workshops, darunter Kommunikationsmethoden, Wissensverarbeitung, visuelle Tools und Medienkompetenzen. Wir fanden die sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten, wie Menschenführung und Umgang mit verschiedenen Verhaltensweisen, besonders nützlich. Insgesamt konnten wir bestehende Methoden besser konzeptualisieren und meistern und gleichzeitig neue und interessante Methoden kennenlernen, um sie je nach Bedarf anzuwenden. Insgesamt war es eine positive Atmosphäre und das gemeinsame Lernen als TEAM wurde sehr geschätzt. Es handelte sich um eine hervorragende kontinuierliche berufliche Weiterbildung, die genau auf unsere aktuellen Bedürfnisse abgestimmt war und uns dabei helfen wird, besser damit umzugehen und unsere Mitgliedsverbände besser zu betreuen. Vielen Dank an das Team, bestehend aus Eva Jacobi (DFB), Sebastian Weinand (IIC-Moderator) und Caro Braun (IIC- Moderatorin)!"

[mib]