Huths Tor mit Ansage: FCN-Mitglied Nies beim Algarve Cup

Versprochen ist versprochen. Das dachte sich wohl auch Svenja Huth, als sie gestern gegen die Schwedinnen beim Algarve Cup das Tor des Tages erzielte. Denn 24 Stunden zuvor kündigte sie ihren Treffer bei einem Meet & Greet mit Victoria Nies, Freund Marius, Schwester Marlena und deren Freund Daniel noch optimistisch an. Das Quartett um Victoria gewann die fünftägige Reise zum Algarve Cup in Portugal beim Fan Club Nationalmannschaft.

"Wir haben uns riesig gefreut, dass ausgerechnet Svenja Huth getroffen hat", sagt Victoria mit einem Lächeln im Gesicht, "die Mannschaft hat überzeugt und wir haben verdient gewonnen." Für die 20-Jährige war der Erfolg über Schweden das Highlight ihrer erinnerungswürdigen Reise.

Volles Programm in Portugal

Doch auch abseits des Fußballs hatte das Quartett in Portugal viel Spaß. Nach einer ausführlichen Sightseeing-Tour durch Lissabon ging es mit dem VW-Bus weiter in die Villa Sofia in Quarteira bei Faro, wo die vier ihr Quartier aufschlagen sollten. Zeit zum Durchatmen blieb jedoch kaum. Am Tag vor dem Schweden-Spiel durften die Fans beim Training der DFB-Frauen zuschauen und die Mannschaft beim besagten Meet & Greet von ihrer persönlichen Seite kennenlernen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge musste Victoria heute wieder ihren Koffer packen. "Wir hatten eine wunderbare Zeit, aber wären gerne noch länger geblieben", fügt sie hinzu. Neben den gesammelten Erinnerungen bleibt für Victoria nach den fünf Tagen eine neu entfachte Leidenschaft für die Frauen-Nationalmannschaft und kündigt an: "Ich werde jetzt definitiv häufiger ins Stadion gehen, um die Mädels zu unterstützen."