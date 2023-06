Huth: "Vietnam ein Vorgeschmack auf WM"

Die WM-Vorbereitung der Frauen-Nationalmannschaft läuft an, mit dem Länderspiel gegen Vietnam am Samstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) wartet schon ein erster Meilenstein. Svenja Huth und Sjoeke Nüsken sprechen auf DFB.de über den kommenden Gegner, den Spielort Offenbach und gestiegene Erwartungen.

Svenja Huth über...

... das Camp in Herzogenaurach: Ich habe mich sehr gefreut, wieder hier zu sein. Wir haben sehr gute Erinnerungen an das vergangene Jahr. Es fühlt sich an wie Nachhausekommen. Die Stimmung ist nach der Aktivierung und den ersten Trainingseinheiten gut, das Training macht Spaß. So kann es weitergehen.

... das Testspiel gegen Vietnam: Es ist gut und wichtig, einen ersten Vorgeschmack davon zu bekommen, was uns bei der WM unter einem anderen Druck erwartet. Das Spiel ist auch für die eine oder andere Spielerin ein wichtiger Test, um sich noch einmal zu zeigen und dann auch im endgültigen WM-Aufgebot dabei zu sein.

... den Spielort Offenbach: Es ist für mich wie ein Heimspiel. Es hat sich tatsächlich viel Familie angekündigt, aber auch Freunde und Bekannte, die mich und die ganze Mannschaft anfeuern werden. Ich freue mich sehr darauf und hoffe auf ein gutes Spiel, in dem wir die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern werden.

... gestiegene Erwartungen nach der EM: Seit letztem Jahr hat sich einiges getan, gerade außerhalb des Platzes. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite, mehr Zuspruch. Wir haben auch sehr lange darum gekämpft. Wir sind voller Vorfreude, auch dass die TV-Übertragung nun geklärt ist. Wir hoffen, dass die Arbeitgeber ein bisschen Kulanz zeigen, um trotz der in Europa ungünstigen Anstoßzeiten hohe Einschaltquoten zu ermöglichen. Der gestiegenen Erwartungshaltung nach der EURO wollen wir gerecht werden.

... den Wandel des Frauenfußballs: Im internationalen Frauenfußball sieht man eine stetige Entwicklung, gerade in Sachen Athletik und Technik. Neben dieser Weiterentwicklung gibt es zudem einfach noch enorm viel Potenzial auf und neben dem Platz. Und es ist schön zu wissen, dass dieses Potenzial nach und nach gefüllt werden wird. Ich könnte ohne nachzudenken fünf bis sieben Mannschaften aufzählen, die den WM-Titel holen können. Zu dem Kreis gehören wir eben auch.

... mögliche Knackpunkte im WM-Turnier: Natürlich braucht man vor allem ein wenig Spielglück. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie wichtig das Auftaktspiel ist, damit ein Rädchen ins andere greift, um gerade enge Spiele für sich zu entscheiden. Darauf wollen wir uns einstimmen, um mit guter Stimmung nach Australien zu fliegen.

Sjoeke Nüsken über...

... ihr Heimspiel in Offenbach: Frankfurt ist für mich wie eine zweite Heimat geworden. Demnach ist es für mich auf jeden Fall ein Heimspiel. Wir freuen uns riesig drauf.

... Vietnam: Es wird ein superwichtiger Test in der Vorbereitung. Es ist wichtig, dass wir ins Spielen kommen und uns einspielen. Vietnam wird dafür ein guter Gegner sein.

... ihre Streichung aus dem EM-Kader letztes Jahr: Es war natürlich keine einfache Situation für mich, aber ich denke, man wächst daran. Man kann aus Rückschlägen viel mitnehmen. Ich werde bei der Vorbereitung alles geben und schauen, wofür es diesmal reicht. Aber ich habe eine gute Saison gespielt und kann hier selbstbewusst auftreten.

... ihre bevorzugte Position: Die Achterposition ist meine Lieblingsposition. Aber ich spiele auch sehr gerne in der Innenverteidigung, das macht auch Spaß.

[dfb]