Huth: "Mit Energie die Quali klar machen"

Die deutsche Nationalmannschaft will die WM-Qualifikation in den Spielen gegen die Türkei am Samstag (ab 14.45 Uhr) und Bulgarien am Dienstag (ab 18.30 Uhr) erfolgreich abschließen. Drei Tage vor dem Spiel in Bursa stellten sich heute Mittag Klara Bühl und Svenja Huth in einer digitalen Fragerunde den Medien. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Klara Bühl über...

... das öffentliche Training: Es war ein tolles Erlebnis, vor so einer Kulisse zu trainieren. Wir waren überrascht, dass so viele Menschen da waren.

... das letzte Spiel in der WM-Quali: Die Niederlage in Serbien haben wir abgehakt. Wir wissen, was wir beser machen müssen und werden das in den Spielen gegen die Türkei und Bulgarien umsetzen.

... die in den Quali-Spielen zu erwartende geringe Zuschauerzahl: Es ist wichtig, jedes Spiel gleich anzugehen, gleich motiviert ins Spiel zu gehen. Das ist eine Bühne, auf der wir uns präsentieren können und uns natürlich auch direkt für die WM qualifizieren wollen. Ich glaube, das ist es, worum es dann geht.

... den Saisonstart beim FC Bayern mit neuem Trainer (Alexander Straus, Norwegen, Anm. d. Red.): Die Vorbereitung verlief bisher sehr positiv. Es ist ein neuer Wind in der Mannschaft, alles ist ein bisschen anders, auch die Sprache. Man muss aus seiner Komfortzone raus, aber es waren gute erste Wochen. Die Zeit war kurz, aber wir haben sie gut genutzt.

Svenja Huth über...

... die Vorbereitung auf die Quali-Spiele: Wir haben gut trainiert, mit vielen Spielformen und mit viel Energie. Wir wollen morgen mit der gleichen Energie, mit positiven Gefühlen und Vorfreude auf Samstag noch einmal auf den Platz gehen und dann Richtung Türkei fliegen, um dort die Quali klar zu machen.

... die Aufarbeitung der EM-Erlebnisse: Es ist viel zu verarbeiten, aber die Aufarbeitung haben wir erstmal ein bisschen nach hinten veschoben, weil jetzt die WM-Quali im Fokus steht. Da wollen wir uns gut vorbereiten.

... mögliche Rotationen der Trainerin: Natürlich möchte man so viel wie möglich spielen, aber die Belastungssteuerung wird sicher eine Rolle spielen. Wir haben einen breiten Kader mit sehr guter Qualität und es ist schön, dass fast alle Spielerinnen hier fit angekommen sind und dass wir zusammen viel Spaß und Vorfreude haben.

... die Entwicklungen im Frauenfußball: Für uns geht es um "equal play", um die Basisstrukturen, wie sie beim VfL Wolfsburg und bei Bayern München schon existieren. Es geht darum, dass alle Vereine in der Bundesliga diese Möglichkeiten haben. Dafür wollen wir kämpfen, dass wir unseren Sport nachhaltig fördern und weiter voranbringen.

... die Übertragung der DFB-Spiele im TV: Es ist schon ein Fortschritt, dass die Spiele im TV laufen, statt im Stream. Gegen Frankreich haben wir die Chance, die Menschen zur Primetime vor dem Fernseher zu begeistern. Insofern sind wir da schon einen Schritt weiter, aber es ist ein Prozess, den wir weiter anschieben wollen.

[dfb]