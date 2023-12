Huth: "Der Wille war von Beginn an da"

Die Frauen-Nationalmannschaft hat in der Nations League ihre Pflicht erfüllt und mit mehr als zwei Toren Unterschied gegen Dänemark gewonnen. Die Mannschaft von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch setzte sich in Rostock mit 3:0 (2:0) gegen die Däninnen durch und darf weiter auf die Olympiateilnahme hoffen. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Svenja Huth: Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Hier in Rostock war eine fantastische Stimmung und man hat von der ersten Minute gemerkt, der Wille ist da. Wir wussten, dass wir defensiv kompakt stehen müssen und haben versucht Dänemark sehr früh unter Druck zu setzen. Wir hätten vielleicht das ein oder andere Tor schon früher nachlegen müssen, aber trotzdem war es heut ein gelungener Tag und deshalb sind wir erstmal glücklich.

Horst Hrubesch: Ich weiß ja, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben. Wir haben heute gesehen, was da teilweise möglich ist. Wir haben von der ersten Minute an gespielt, wie wir wollten. Wir hätten uns öfter belohnen können, hatten so viele Chancen und hätten teilweise 4, 5:0 führen können. Wir müssen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben machen und am Dienstag gewinnen. Dann werden wir sehen, was uns in der Quali erwartet. Danke an Rostock für die Bedingungen hier, die waren optimal.

[dfb]