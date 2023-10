Husser: "Wir wollen unbedingt die nächste Runde erreichen“

Nach dem 6:0-Sieg zum Auftakt gegen Lichtenstein holte die deutsche U 17-Nationalmannschaft im zweiten Spiel der EM-Qualifikation ein Remis. Gegen Finnland trennte sich das Team von Trainer Michael Prus mit 1:1. Im DFB.de-Interview spricht der Hannoveraner Offensivspieler Denis Husser über die bisherige EM-Qualifikation, sein Debüt im DFB-Trikot und seinen persönlichen Saisonstart.

DFB.de: Denis, herzlichen Glückwunsch zu deinem Pflichtspieldebüt im DFB-Trikot. Wie hat sich das für Dich angefühlt?

Denis Husser: Vielen Dank für die Glückwünsche. Es war für mich persönlich ein sehr schönes Gefühl, weil ich lange darauf hingearbeitet und viel geopfert habe. Den Adler auf der Brust zu tragen hat mich sehr stolz gemacht.

DFB.de: Ihr seid mit einem überzeugenden Sieg gestartet. Wie hast Du das Spiel wahrgenommen?

Husser: Zu Beginn des Spiels hat es Lichtenstein gut gemacht. Sie standen tief in der eigenen Hälfte und haben uns wenig Lücken gelassen. Bis zum ersten Tor hatten wir nicht viele Chancen. Danach wollten wir unbedingt nachlegen und das zweite Tor erzielen, was uns auch gelungen ist. In die zweite Halbzeit sind wir optimal reingekommen, haben vier weitere Tore erzielt und am Ende verdient gewonnen.

DFB.de: Im zweiten Spiel wurdest Du eingewechselt und hast fünf Minuten später dein erstes Länderspieltor erzielt. Was hat dir der Trainer bei der Einwechslung mit auf den Weg gegeben?

Husser: Der Trainer hat mir Selbstvertrauen mitgegeben und mir gesagt, dass es ein wichtiges Spiel ist. Ich soll alles geben und am besten ein Tor erzielen. Nur kurz später ist es mir gelungen, mein erstes Pflichtspieltor für die deutsche Nationalmannschaft zu erzielen. Darüber bin ich sehr glücklich.

DFB.de: Wäre im Spiel gegen Finnland noch mehr drin gewesen?

Husser: Auf jeden Fall. Wir haben sehr gut gespielt und unsere Aufgaben sowohl defensiv als auch offensiv größtenteils erledigt. Zum Schluss haben wir einen unglücklichen Elfmeter gegen uns bekommen und den Ausgleich kassiert. Leider haben wir es vorher versäumt, dass zweite Tor nachzulegen, so dass es am Ende ein Unentschieden wurde.

DFB.de: Es bleibt noch ein Tag bis zur nächsten Partie gegen die Ukraine. Wir nutzt ihr die Zeit zwischen den beiden Spielen?

Husser: Neben unserem Training auf dem Platz analysieren wir bereits unseren nächsten Gegner. Man merkt auf jeden Fall die Anspannung und den Fokus im Team. Wir wollen unbedingt gewinnen und uns für die nächste Runde qualifizieren.

DFB.de: In der U 17-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost läuft es bislang sehr gut für dich. Wie ordnest Du deinen persönlichen Saisonstart ein?

Husser: Sehr gut. Mit meinen vielen Toren konnte ich der Mannschaft helfen. Wir haben ein sehr gutes Team, indem ich mich wohlfühle. Als Team läuft es aktuell perfekt für uns, im Moment sind wir auf dem siebten Platz und nach oben ist es sehr eng. Wenn wir so weitermachen, können wir in der Zukunft oben mitspielen.

DFB.de: Und welche Ziele strebst Du mit dem Verein und der Nationalmannschaft in dieser Saison an?

Husser: Mit der U 17-Nationalmannschaft will ich mich für die nächste Qualifikationsrunde und danach für die Teilnahme an der EM in Zypern qualifizieren. Wir wollen uns im Team stetig weiterentwickeln, damit auch jeder den nächsten Schritt in seiner Karriere macht. Mit Hannover 96 will ich noch viele Spiele in der Saison gewinnen, um weiter oben dranzubleiben.

