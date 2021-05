Hummels: "Es war ein Ziel, mich hier wieder reinzuarbeiten"

Die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft läuft auf Hochtouren. Während des Trainingslagers im österreichischen Seefeld sprechen Rückkehrer Mats Hummels und Torwarttrainer Andreas Köpke darüber.

Mats Hummels über...

... seine Gefühle bei der Rückkehr: Es war schön, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Bei der Anreise war ich etwas aufgeregt, aufgeregter als früher. Es gab ein gewisses Kribbeln. Es war ein durchweg positiver Tag, auf den ich hingefiebert habe.

... die Zeit ohne die Nationalmannschaft: Thomas Müller hat es gestern als persönliche Niederlage bezeichnet. Es hat sich schon etwa so angefühlt. Es hat natürlich wehgetan, da mache ich keinen Hehl draus. Es war ein Ziel in meiner Karriere, mich hier wieder reinzuarbeiten. Auch weil es eine Ehre ist, für Deutschland zu spielen. Für uns ist es eine schöne Bestätigung für die gute Arbeit, die wir abgeliefert haben.

... seine "Wiedereingliederung": Es gab nie ein Problem. Es gab nur die Auffassung, dass sich andere Spieler zeigen sollen. Im Zuge des letzten halben Jahren gab es immer wieder Nachrichten und Telefonate. Konkret wurde es in den zwei Wochen vor der Nominierung. Der Bundestrainer sagte, dass ich der Mannschaft viel geben kann für so ein Turnier. Da hatte ich direkt Lust drauf.

... die beiden Testspiele vor der EM: Es ist extrem wichtig, sie nicht locker wie eine Trainingseinheit absolvieren. Wir müssen sie so angehen, wie wir bei der EM spielen wollen. Vor der WM 2018 waren unsere Testspiele nicht so überzeugend. Wir wollen von der ersten Minute an gegen Dänemark die gleiche Intensität und Qualität auf den Platz bringen, wie es bei der EM der Fall sein soll.

... die Verteidigung bei Standards: Die muss man auf das Personal ausrichten. Meine Stärken liegen eher in der Raumverteidung. Man kann sein Verhalten auch auf den Gegner ausrichten. Am Ende ist eine kombinierte Raum-Mann-Verteidigung die beste Lösung.

... Antonio Rüdiger: Wir haben viele gute Innenverteidiger, eine hervorragende Auswahl für diese Position. Antonio Rüdiger hat gezeigt, dass er ein überragender Verteidiger sein kann. Immer wenn ich Chelsea gesehen habe, hat er überzeugt. Es fällt jedem leicht, mit so einem Spieler zu harmonieren.

... seine Rolle: Ich möchte mich sportlich und als Typ voll einbringen, mich in die bestmögliche Verfassung bringen. Ich möchte die Rolle als Wortführer und Anführer einnehmen, der noch mehr auch sich herauskommt, wenn es nicht so läuft, anstatt sich zu verstecken. Es geht in einem Turnier auch darum, Widerstände zu überwinden.

... mögliche Störungen der Hierarchie: Das glaube ich nicht. Das ist ein Thema, das von außen hereingetragen wird. Thomas und ich, wir kommen als zusätzliche Unterstützung. Wir wollen keinem eine Rolle wegnehmen. Das ist alles komplett umproblematisch, weil wir alle gewinnen wollen.

... den Leistungsstand der Mannschaft: Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, werden wir uns in der Gruppe durchsetzen. Von außen sieht vieles anders aus, als wenn man dabei ist. Die Einheiten bislang waren sehr positiv und von hoher Leistungsbereitschaft geprägt. Wir haben gute Leute, die Bock haben zu gewinnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden, die positive Leistung noch öfter auf den Platz bringen.

... Kevin Volland: Mit Volland haben wir noch einen anderen Spielertypen dabei. Er ist extrem wuchtig, mit dem Rücken zum Ball überragend, er hat gewisse Waffen, die sonst kein anderer hat. Er weiß genau, wie er einer Mannschaft helfen kann. Zudem ist er ein unglaublich positiver, angenehmer Typ.

Andreas Köpke über...

... die ersten Tage des Trainingslagers: Die ersten Tage waren sehr intensiv. Wir mussten noch etwas tun, weil die Jungs einige Tage länger freibekommen haben, um sich etwas erholen zu können. Wir haben uns heute im Training auf Standardsituationen konzentriert. Die Stimmung ist super, auch wenn noch nicht alle Spieler da sind. Die Rahmenbedingungen sind optimal. Für uns hat die EM eigentlich schon begonnen. Wir haben keine Zeit, langsam ins Turnier zu finden. Wir wissen, was uns schon im ersten Spiel erwartet. Wir sind hochkonzentriert und fokussiert.

... den Status quo bei den Torhütern: Klar ist, dass Manuel Neuer gegen Dänemark spielt. Für das Spiel gegen Lettland hatten wir uns noch nicht festgelegt. Wir schauen von Tag zu Tag. Wir lassen uns auch nicht unter Druck setzen. Nach dem Trainingslager werden wir uns entscheiden, wie wir mit dem Status der Nummer zwei umgehen. Kevin Trapp und Bernd Leno sind vom Leistungsniveau ähnlich und haben in der vergangenen Saison gute Leistungen gezeigt. Es ist dennoch schade, dass Marc-André ter Stegen nicht dabei sein kann.

... Manuel Neuer: Manu trainiert mit 35 anders als in jungen Jahren. Jetzt sind mehr Explosivität und Beweglichkeit gefragt. In einem gewissen Alter kennt man seinen Körper in- und auswendig, dann weiß man, was man zu trainieren hat. Dann kann man lange auf einem guten Niveau spielen. Ich merke die Freude, die er bei jedem Training und in jedem Spiel noch hat. Auch er will mit diesem Turnier Russland 2018 vergessen machen.

... das nahende Neuer-Jubiläum von 100 Länderspielen: Es macht mich enorm stolz, dass er jetzt vor seinem 100. Länderspiel steht. Auch weil wir alle Länderspiele gemeinsam hinter uns gebracht haben. Das ist schon eine Hausnummer. Manu ist ein super Typ, und es werden sicher noch einige Spiele hinzukommen.

... seine mögliche Zukunft unter dem kommenden Bundestrainer Hansi Flick: Wir haben zwei- oder dreimal telefoniert. Wir werden nach der EM eine Entscheidung treffen. Für mich ist das noch weit weg. Ich bin nur auf die EM fokussiert und in der Hinsicht sehr entspannt.

... den Bielefelder Manuel Ortega als Back-up: Er hat eine super Saison gespielt, ist fußballerisch gut. Es ist zudem ein gutes Statement nach außen, dass man nicht unbedingt bei den Topvereinen spielen muss, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Wir denken, dass Manuel Ortega in unsere Spielphilosophie passt, und deshalb haben wir ihn auf Abruf gestellt. Er soll sich im Urlaub einigermaßen fit halten. Wir können einen Torhüter bei Verletzung oder Coronafall jederzeit nachnominieren. Wenn der Fall eintreten sollte, würde man dann hier ins Torwarttraining einsteigen.

... die Nationalspieler aus England: Die meisten kommen mit breiter Brust zu uns. Ilkay Gündogan werden wir aufbauen müssen. Geplant ist, dass sie am Donnerstag kommen. Dann haben wir endlich unseren Kader zusammen und können den Feinschliff in Richtung EM angehen. Der Schlüssel wird sein, wie wir zusammenwachsen.

... das Klima unter den Torhütern: Das Innenleben bei den Torhütern ist gut, alle verstehen sich richtig gut. Sie trinken Kaffee zusammen, aber sie pushen sich auch. Insgesamt geht es harmonisch zu. Das hatten wir auch schon anders.

... Nachwuchsprobleme: Ich glaube, es ist nicht so viel falsch gelaufen. Leno, Trapp und ter Stegen haben sich früher in Nachwuchsmannschaften um den Platz gestritten. Nun spielen die Torhüter in der Bundesliga einfach zu wenig. Wir müssen aufpassen, dass die Jungs Einsatzzeiten bekommen, dann ist mir nicht bange.

[dfb]