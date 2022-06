HSV gegen Frankfurt: Duell um ersten Titel

Wer wird zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher B-Juniorinnen-Meister? Diese Frage klärt sich am Samstag (ab 11 Uhr, live bei DFB-TV) im Endspiel zwischen dem Hamburger SV, Meister in der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga, und Süd-Staffelsieger Eintracht Frankfurt. Ausgetragen wird das Finale im Stadion Hoheluft in Hamburg. Der DFB.de-Faktencheck.

Der Weg ins Finale: Die U 17-Juniorinnen des Hamburger SV behaupteten sich in der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga mit am Ende 64 Punkten in einem Vierkampf mit dem 1. FC Union Berlin (61 Zähler), dem VfL Wolfsburg (60) und dem SV Meppen (59) um den Titel. Wesentliche Faktoren, dass der HSV die Saison auf Platz eins beenden konnte, waren die direkten Duelle. Gegen die "Eisernen" (2:2 und 4:1) und die "Wölfinnen" (3:2 und 2:1) blieben die Hanseatinnen unbesiegt. Das direkte Duell mit Meppen (0:1 und 1:0) endete ausgeglichen. Im Halbfinale gegen West/Südwest-Staffelsieger FSV Gütersloh blieben beide Duelle ohne Sieger (2:2 und 1:1). Deshalb musste nach dem Rückspiel das Elfmeterschießen entscheiden. Lilly Marleen Krüger, U 17-Europameisterin Emily Wallrabenstein und Finnja Lesny sorgten dort für das Weiterkommen. Im Titelrennen der Süd-Staffel ließ Eintracht Frankfurt die Konkurrenz ein wenig deutlicher hinter sich. Der Abstand zum ärgsten Verfolger TSG Hoffenheim betrug am Saisonende sechs Zähler. Drei weitere Punkte dahinter landete der SC Freiburg. Nach 22 Begegnungen standen für die "Adlerträgerinnen" 19 Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Nur im Rückspiel gegen die VfL Sindelfingen Ladies (1:2) gelang den Frankfurterinnen nichts Zählbares. Den Grundstein für den Finaleinzug legte die Eintracht bereits im Endrundenhinspiel beim Nord/Nordost-Vizemeister 1. FC Union Berlin (2:0). Zu Hause legte die SGE mit einem 4:0 nach.

Die Trainer: Niels Quante winkt bereits in seiner ersten Saison als Trainer des Hamburger SV der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Der in Kopenhagen geborene 28-Jährige hatte im Sommer die Mannschaft von Felix Karch übernommen. Zuvor hatte Quante sechs Jahre lang das Frauenteam des Walddörfer SV betreut und die Mannschaft von der Bezirks- bis in die Regionalliga Nord geführt. Im DFB-Pokal kam es in der Saison 2020/2021 zum Duell mit dem FC Bayern München. Neben dem Fußball ist er hauptberuflich als Sportlehrer an einem Hamburger Gymnasium tätig. Mit dem Meistertitel verabschieden könnte sich Wolfgang Schmidt. Der 52-Jährige bleibt Eintracht Frankfurt aber in einer anderen Funktion erhalten. Für die B-Juniorinnen ist Schmidt seit Sommer 2019 verantwortlich, auch nach dem Zusammenschluss der Eintracht mit dem 1. FFC Frankfurt im Sommer 2020 blieb er im Amt. Zuvor arbeitete er unter anderem in den Vereinen Rot-Weiss Frankfurt, 1. FC Eschborn und KSV Klein-Karben als Trainer. Außerdem ist er für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) seit einigen Jahren als Stützpunkttrainer in Königstein (Hochtaunuskreis) tätig.

Die Torjägerinnen: Der Hamburger SV stellte in der Staffel Nord/Nordost mit 76 Treffern vor dem SV Meppen (72) die erfolgreichste Offensive. In der individuellen Rangliste ist aber keine HSV-Spielerin ganz vorne zu finden. 14 Treffer reichten Lilly Marleen Krüger "nur" zum fünften Rang. Laura Bröring (21), Marleen Kropp (19, beide SV Meppen) sowie Nour Youssef (16, 1. FC Union Berlin) und Chiara-Sophie Silberstorff (15, VfL Wolfsburg) kamen jeweils auf eine bessere Ausbeute. In der Endrunde verteilen sich die drei bisherigen Treffer während der regulären Spielzeit auf Amira Marlene Dahl, Melina Bünning und Melina Fabienne Walheim. Für Eintracht Frankfurt bedeuteten die 70 Treffer in der Staffel Süd hinter dem SC Freiburg (79) den zweitbesten Wert. Auch in der Torjägerinnenliste musste Frankfurts Sarah Preuss (16 Tore) lediglich den beiden Breisgauerinnen Melina Laura Reuter (22) und Amy Milz (17) den Vortritt lassen. Mit Sarah Khalifa (14) landete eine weitere Eintracht-Spielerin in den "Top fünf". Auch drei der sechs bisherigen Treffer in der Endrunde gingen auf das Konto von Sarah Preuss, der im Halbfinalrückspiel gegen den 1. FC Union Berlin (4:0) vor der Pause ein lupenreiner Hattrick gelang.

Die personelle Situation: Hamburgs Mittelfeldspielerin Irma Schittek wird im Endspiel wegen einer Knöchelverletzung nicht auf dem Platz stehen können. Hinter dem Einsatz der zuletzt angeschlagenen Pia Topel steht noch ein Fragezeichen. Eintracht Frankfurt kann wieder auf U 17-Europameisterin Loreen Bender zurückgreifen, die im Hinspiel des Halbfinales beim 1. FC Union Berlin (2:0) einen Doppelpack geschnürt, das zweite Duell aber urlaubsbedingt verpasst hatte. Damit stehen Trainer Wolfgang Schmidt voraussichtlich alle Spielerinnen wieder zur Verfügung.

Der Modus: Die Spielzeit beträgt 2 x 40 Minuten. Endet das Endspiel unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

Die Ehrungsdelegation: Unabhängig vom Ausgang des Finales: Im Jahr 2022 wird ein neuer Vereinsname in die Siegerliste der Deutschen B-Juniorinnen-Meisterschaft eingetragen. Sowohl für den Hamburger SV als auch für Eintracht Frankfurt ist bereits die Finalteilnahme eine Premiere. Die Ehrungen nach dem Abpfiff werden Marie Louise Eta, Co-Trainerin der deutschen U 15-Nationalmannschaft, und Hannelore Ratzeburg - langjährige DFB-Ausschussvorsitzende für Frauenfußball und bis März DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung, Frauen- und Mädchenfußball - vornehmen.

[mspw]