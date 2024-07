Hrubesch: "Wir haben einiges gut zu machen"

Es ist die Generalprobe vor den Olympiaschen Spielen, der Abschluss der EM-Qualifikation und gleichzeitig das letzte Heimländerspiel des scheidenden Bundestrainers Horst Hrubesch: Am Dienstag (ab 19 Uhr, live in der ARD) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Hannover auf Österreich - ein letzter Härtetest vor Olympia. Hrubesch und Lena Oberdorf sprechen über die Partie und die Vorfreude auf Frankreich.

Horst Hrubesch über...

... das Österreich-Spiel: Ich hoffe, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in Island. Wir haben einiges gut zu machen. Das wissen die Mädels auch. Es war gegen Island ein gebrauchter Tag, das war zu wenig. Das habe ich den Mädels auch gesagt. Nach der Niederlage waren die Mädels einen Tag geknickt. Morgen werden sie zeigen, dass sie leben und es vorwärts geht. Wir wollen gegen Österreich ein komplett anderes Gesicht zeigen und das Spiel gewinnen. Es wird ein schweres Spiel, wir spielen gegen eine gute Mannschaft. Dann gehen wir zwei, drei Tage nach Hause und konzentrieren uns danach auf Olympia.

... Alexandra Popp: Wir sind im Plan. Wir werden alles bündeln, damit wir sie 100 prozentig fit mit ins Turnier nehmen. Sie wird morgen auf der Bank sitzen, aber wir planen nicht mit ihr. Das gilt auch für Marina Hegering.

... Popp als mögliche Fahnenträgerin: Sie hat über Jahre auf hohem Level gespielt, sie steht für den Frauenfußball in Deutschland. Sie ist eine hochverdiente Spielerin und auch ein Typ dafür. Wir werden sie unterstützen. Wir drücken Poppi die Daumen, sie hätte es verdient. Wir würden uns riesig freuen!

... die Torwartfrage: Wir haben gesagt, wenn beide Länderspiele durch sind, werden wir entscheiden, wie wir es bei Olympia machen.

... den Gruppensieg: Wir wollen morgen gewinnen, da geht's drum. Wir wollen es von Spiel zu Spiel nehmen. Die Mädels sind so eingestellt, dass sie jedes Spiel so angehen, dass wir es gewinnen.

... seine Zeit als Bundestrainer: Ich habe riesig Spaß dabei. Die Mädels verkaufen sich gut und sie leben es. Das fasziniert mich. Ich möchte den Mädels auch Danke sagen, wie sie mich aufgenommen und mitgenommen haben.

... die Ticketzahlen fürs Österreich-Spiel: Die Mädels haben es verdient, in vollen Stadien zu spielen. Ich bin stolz darauf, dass das Stadion gefüllt ist. Ich hoffe, dass die Mädels das in Deutschland öfter haben werden.

... Olympia: Wir müssen Schwung mitnehmen. Hoffentlich schaffen wir es ins Olympische Dorf. Das war in Brasilien fantastisch! Wir müssen alles bündeln. Wenn wir bereit sind, alles reinzuwerfen, haben wir eine gute Chance ins Olympische Dorf zu kommen. Man muss in bester körperlicher Verfassung sein. Wir spielen alle drei Tage. Die Gruppe ist nicht einfach. Aber ich glaube auch nicht, dass unsere Gegner gegen uns spielen wollten. Es ist 50:50. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und bis an die Medaillen rankommen.

Lena Oberdorf über...

... die Ticketzahlen fürs Österreich-Spiel: Das freut uns extrem. Wir wissen, wo wir hergekommen sind. Dass das Stadion fast ausverkauft ist, macht uns extrem stolz. Die Vorfreude steigt und die Mädels haben mega Bock drauf, zu gewinnen und guten Fußball zu zeigen.

... das Österreich-Spiel: Wir haben uns viel vorgenommen und wollen unsere Qualität auf den Platz bringen. Wir wollen allen zeigen, was für eine Qualität in unserer Mannschaft steckt und die Euphorie mit nach Olympia nehmen. Ich kann es kaum erwarten, morgen endlich zu spielen und alles rauszuhauen.

[dfb]