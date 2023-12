Hrubesch vor Wales: "Der letzte Schritt ist immer der schwerste"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Dienstag (ab 19.30 Uhr, live auf sportschau.de) in der UEFA Nations League auf Wales. Die DFB-Frauen haben die Tür zum Einzug in das Final-Four-Turnier um die Olympiatickets mit einem 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Dänemark in Rostock aufgestoßen, nun gilt es noch durchzugehen. Für den Gruppensieg in der UEFA Nations League reicht gegen Wales in Swansea ein Sieg. Klara Bühl und Interimsbundestrainer Horst Hrubesch sprechen auf DFB.de über die Vorbereitung auf das Spiel und den Gegner aus Wales.

Horst Hrubesch über...

...die Vorbereitungen auf das Spiel: Der letzte Schritt ist immer der schwerste. Wir müssen den Fokus darauf legen von Anfang an zu 100 Prozent da zu sein. Heute haben wir noch das Abschlusstraining im Stadion und dann sind wir gut vorbereitet auf das Spiel.

...den Gegner Wales: Wales ist eine Mannschaft die momentan schlechter dasteht als sie eigentlich spielen. Die können schon kicken, wenn man sie lässt. Es sind viele Spielerinnen dabei die im Ausland spielen, die haben schon eine gute Qualität. Wir nehmen jeden Gegner ernst, denke aber, dass wir uns es nicht mehr nehmen lassen. Die Karten sind klar verteilt.

...Änderungen gegenüber dem Dänemark-Spiel: Es wird ein bis zwei Änderungen geben. Für uns war klar, dass wir ein bisschen was verändern aufgrund des Gegners. Die genaue Aufstellung wird man dann erst morgen erfahren.

...die Ausstrahlung im Livestream: Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Spiel auch im Fernsehen gezeigt wird. Ich denke, die Mädels hätten es sich verdient. Ich freue mich aber auch darauf, wenn sich viele Leute unser Spiel im Livestream anschauen.

...mögliche Gegner in der Nations League Finalrunde: Es ist mir eigentlich egal wer da jetzt weiterkommt. Am liebsten hätte ich bei der Auslosung die Franzosen, aber bei einer Auslosung musst du nehmen, wen du bekommst.

...die Erweiterung der Women´s Champions League: Ich finde es auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite muss man aber aufpassen die Spielerinnen nicht zu überlasten. Insgesamt glaube ich, es kann dadurch eine Aufwertung des Wettbewerbs geben.

Klara Bühl über...

...die Stimmung beim Dänemark-Spiel: Die Stimmung in Rostock war von der Hymne an unglaublich, ich hatte noch nie so eine Kulisse. Die Energie haben wir dann mit in das Spiel genommen und mit dem 3:0 das i-Tüpfelchen draufgesetzt.

...die Leistungssteigerung der letzten Wochen: Für uns war es wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren und das Selbstverständnis wieder auf den Platz bringen. Der ausschlaggebende Punkt war, dass wir uns als Team zusammengeschweißt haben und mit der richtigen Einstellung in die Spiele gegangen sind.

...die Motivation vor dem Spiel: Wir gehen morgen mit derselben Einstellung rein, wie im letzten Spiel. Natürlich wollen wir auch was für unsere Tordifferenz machen, wir wollen das Spiel einfach so hoch wie möglich gewinnen. Uns ist die Ausgangssituation bewusst und wir müssen einfach die Augen bei uns haben. Wir werden mit Vollgas in das Spiel hereingehen.

[dfb]