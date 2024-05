Hrubesch: "Mit 100 Prozent an die Sache herangehen"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kann mit einem Heimsieg in der EM-Qualifikation gegen Polen am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) schon einen bedeutenden Schritt in Richtung Endrunde im Sommer 2025 in der Schweiz machen. Vor dem ersten der beiden Duelle gegen den bislang noch punktlosen Gruppengegner sprechen Bundestrainer Horst Hrubesch sowie Sarai Linder auf DFB.de über die Vorfreude auf das Spiel und Polens Starspielerin Ewa Pajor.

Horst Hrubesch über...

... die Partien gegen Polen: Wir haben die ersten sechs Punkte eingefahren, und nun wollen die nächsten sechs Punkte einfahren. Das ist unser Anspruch. Wir wollen das Spiel von Anfang an dominieren und die drei Punkte hier behalten. Wir tun gut daran, mit 100 Prozent an die Sache heranzugehen. Dass sie mit Ewa Pajor eine gute Stürmerin haben, die dazu in der Lage ist, Spiele zu entscheiden, das wissen wir. Polen ist in den beiden Spielen, die sich gemacht haben, etwas unter Wert geschlagen worden. Wir haben gesehen, dass die Polinnen schon kicken können. Aber wenn wir die Dinge zeigen, die uns auszeichnen, muss die Aufgabe für uns aber absolut machbar sein.

... das stramme Programm: Ich muss mich bei den Vereinen bedanken. Wir wissen alle, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Wir wollen, dass die Spielerinnen auch noch Urlaub haben. Wir haben gemeinsam mit den Vereinen Trainingspläne erstellt. Die Mädels waren die ersten, die nach den Plänen gefragt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Spielerinnen gesund, und wir hoffen, dass wir dann mit den beiden letzten Spielen ebenfalls mit gesunden Spielerinnen in die Vorbereitung auf Olympia gehen können.

... mögliche Experimente: Grundsätzlich bin ich schon experimentierfreudig. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass wir die Spiele für uns entscheiden. Wir werden demnach mit voller Kapelle spielen. Ich sehe keinen Grund dafür, etwas anderes zu machen.

Sarai Linder über...

... Vorfreude auf das Spiel: Die Partie soll in Rostock fast wieder ausverkauft sein. Ich freue mich riesig darauf. Schon beim letzten Mal gegen Dänemark waren die Stimmung und der Support überragend.

... Ewa Pajor: Ihre Qualitäten kennen wir. Wir wissen, dass sie eine schnelle und technisch starke Spielerin ist. Aber wir wissen, wie wir dagegenhalten können. Sie ist eiskalt vor dem Tor, und das gilt es zu unterbinden.

