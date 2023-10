Lea Schüller: "Wir wollen an dem letzten Spiel anknüpfen"

Hrubesch: "Es wird kein Selbstgänger"

Am Dienstag (ab 20.00 Uhr, live auf sportstudio.de) steht für unsere DFB-Frauen das nächste Highlight auf dem Programm: In Reykjavik trifft die Frauen-Nationalmannschaft im zweiten Außwärtsspiel der UEFA Women's Nations League auf Island. Interimsbundestrainer Horst Hrubesch und Lea Schüller sprechen vor der Partie über das morgige Spiel und die Lehren aus der Partie gegen Wales.

Horst Hrubesch über...

...das morgige Spiel: Die Ausgangssituation ist klar, wir müssen gewinnen und so werden wir die Sache auch angehen. Wir wissen, es wird kein Selbstgänger und wir wissen was zu tun ist. Müssen die Dinge in die eigene Hand nehmen und ganz klar auf Sieg spielen.

...das Wetter auf Island: Wir haben heute einen strahlend blauen Himmel und Sonnenschein, morgen wird es auch so aussehen. Der Rasen ist gut und das Spiel hoffentlich auch. (lacht)

...die Übertragung nur im Livestream: Für uns geht es darum, ein gutes Spiel zu machen und alles andere ist uninteressant. Wir müssen uns fokussieren und Schritt für Schritt auf die Qualifikation für Olympia hinarbeiten.

...Sara Doorsoun als Ersatz für Marina Hegering: Sara wird morgen in der Startelf stehen. Der Kader ist sehr ausgeglichen, was uns hilft Ausfälle zu ersetzen.

...die Lehren aus dem Wales-Spiel: Wir haben wieder gemerkt, was wir können. Nach dem Spiel waren die Mädels erleichtert und sie glauben jetzt wieder an sich selber. Die Stimmung ist gut und der Fokus für morgen ist da.

Lea Schüller über...

...die Einstellung vor dem Spiel: Wir wollen an dem letzten Spiel anknüpfen. Für uns ist es momentan wichtig, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen.

...die Lehren aus dem Wales-Spiel: Ich glaube gegen Wales haben wir gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Wir haben unfassbar viele Torchancen raus gespielt und so wollen wir auch morgen auftreten.

...Bayern-Kameradin Glódís Viggósdóttir: Ich kenne Glódís sehr gut und sie ist schon eine sehr starke Spielerin. Wenn wir aber als Team arbeiten, wird es für sie auch schwierig werden.

